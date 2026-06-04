Інсталяція "Тут мало сидіти дитинство" у Краматорську. Фото: Краматорська МВА

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

В одному з парків Краматорська зʼявилася інсталяція до Дня пам’яті дітей, які загинули через російську агресію. За роки відкритого вторгнення у місті через атаки окупантів загинули щонайменше 13 дітей.

Про це у коментарі журналістам Вільного Радіо розповів начальник пресслужби Краматорського виконкому Ігор Єськов.

Памʼятна інсталяція “Тут мало сидіти дитинство” зʼявилася у Сімейному парку міста. Вона складається з лавки, на яку поставили чорну вертикальну панель з вирізаним силуетом дитини та написами: “Вони не встигли стати дорослими”, “Кожне порожнє місце — чиєсь не настале завтра”. Ще один елемент — плюшеві іграшки.

“Інсталяція присвячена Дню памʼяті дітей, які загинули через російську агресію. Обрали саме цей парк, бо його назва свідчить про те, що діти повинні бути з родинною. Але, на жаль, не всі діти зараз можуть бути з родинами, і не всі сімʼї можуть бути з дітьми, бо Росія їх повбивала”, — сказав Ігор Єськов.

За даними місцевої влади, за час відкритого вторгнення у Краматорську загинули щонайменше 13 дітей.

Єськов також уточнив, що інсталяцію зробили не коштом з місцевого бюджету, а власним. Конструкцію не планують прибирати найближчим часом.

Нагадаємо, через погіршення безпекової ситуації у Краматорську демонтували барельєф Василя Стуса та дві композиції. Це не єдині обʼєкти культурної спадщини, які зникли з вулиць міста — раніше розібрали пам’ятники Тарасу Шевченку та Леоніду Бикову. Їх готували до евакуації за межі Донецької області.