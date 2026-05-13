У Краматорську демонтували барельєф Василя Стуса та дві композиції: що з ними буде

Демонтаж скульптурних композицій "Народжені в Україні" та "Скіфська дівчина" у Краматорську. Фото: Краматорська МВА

Через погіршення безпекової ситуації у Краматорську демонтували барельєф Василя Стуса та дві композиції. Це не єдині обʼєкти культурної спадщини, які зникли з вулиць міста — раніше розібрали пам’ятники Тарасу Шевченку та Леоніду Бикову. Їх готують до евакуації за межі Донецької області.

Про це повідомили у Краматорській МВА.

Там розповіли, що через наближення лінії фронту влада Краматорська ухвалила рішення про порятунок окремих обʼєктів культурної спадщини. Днями стало відомо, що у місті демонтували пам’ятники Тарасу Шевченку та Леоніду Бикову. Нині цей перелік поповнив барельєф Василя Стуса, а також скульптурні композиції “Народжені в Україні” та “Скіфська дівчина”.

Обʼєкти готують до евакуації за межі Донецької області. Куди саме вони поїдуть — наразі невідомо.

“Окремо триває робота з визначення історичної та культурної цінності інших об’єктів, які можуть потребувати додаткових заходів для їхнього збереження в умовах воєнного часу. Збереження культурної спадщини — це не лише питання пам’яті, а й відповідальність перед майбутніми поколіннями українців”, — зазначили у ВА.

Раніше начальник пресслужби Краматорського виконкому Ігор Єськов розповідав Вільному Радіо, що до демонтажу готують ще один памʼятник — ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Фахівці опрацьовують технічну можливість такої ініціативи.

Зазначимо, що раніше єдиним пам’ятником, який евакуювали з Краматорська, була статуя Степана Чубенка — активіста, якого у 2014 році закатували російські загарбники. У жовтні 2025 року президент України Володимир Зеленський надав йому звання Героя.

