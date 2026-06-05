Через зменшення кількості пасажирів у Краматорську від 8 червня оновлюють розклад руху на чотирьох маршрутах громадського транспорту: одному тролейбусному та ще трьох — автобусних. Ділимось оновленими розкладами у матеріалі.
Про зміни в розкладі руху повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.
На тролейбусному маршруті №2 скасовують 10 рейсів від зупинки КП “КТТУ” (Краматорське трамвайно-тролейбусне управління): о 06:50, 08:10, 09:20, 10:25, 11:35, 13:20, 14:30, 15:30, 16:45 та 18:00.
На маршруті №11Л від зупинки “Привокзальна площа” не курсуватимуть чотири рейси — о 09:10, 11:10, 13:40 та 15:40.
Маршрут №16 позбавиться двох рейсів від зупинки “с. Городещине”: о 06:55 та 08:05.
Додатково в Краматорську відкоригували графіки руху маршрутів №11 та №11Л — зміни стосуються як буднів, так і вихідних днів.
Графік руху тролейбусного маршруту №2 у Краматорську від 8 червня
від зупинки КП “КТТУ”: 06:15, 07:25, 08:40, 09:45, 10:55, 12:40, 13:50, 14:50, 16:10, 17:30;