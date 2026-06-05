Автобус у Краматорську. Ілюстративне фото: Краматорська МВА

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Через зменшення кількості пасажирів у Краматорську від 8 червня оновлюють розклад руху на чотирьох маршрутах громадського транспорту: одному тролейбусному та ще трьох — автобусних. Ділимось оновленими розкладами у матеріалі.

Про зміни в розкладі руху повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

На тролейбусному маршруті №2 скасовують 10 рейсів від зупинки КП “КТТУ” (Краматорське трамвайно-тролейбусне управління): о 06:50, 08:10, 09:20, 10:25, 11:35, 13:20, 14:30, 15:30, 16:45 та 18:00.

На маршруті №11Л від зупинки “Привокзальна площа” не курсуватимуть чотири рейси — о 09:10, 11:10, 13:40 та 15:40.

Маршрут №16 позбавиться двох рейсів від зупинки “с. Городещине”: о 06:55 та 08:05.

Додатково в Краматорську відкоригували графіки руху маршрутів №11 та №11Л — зміни стосуються як буднів, так і вихідних днів.

Графік руху тролейбусного маршруту №2 у Краматорську від 8 червня

від зупинки КП “КТТУ”: 06:15, 07:25, 08:40, 09:45, 10:55, 12:40, 13:50, 14:50, 16:10, 17:30;

від зупинки ЕМСС: 06:50, 08:05, 09:10, 10:20, 11:30, 13:10, 14:20, 15:40, 16:50, 18:00.

Графік руху автобусного маршруту №11 у Краматорську від 8 червня

від зупинки с. Біленьке: 06:35, 08:30, 10:30, 12:30, 15:00, 17:00;

від зупинки Зал/вокзал: 07:40, 09:30, 11:30, 14:00, 16:00.

Графік руху автобусного маршруту №11Л у Краматорську від 8 червня (будні дні)

від зупинки с. Біленьке: 05:50, 07:35, 09:30, 11:30, 14:00, 16:00, 18:00;

від зупинки Зал/вокзал: 06:30, 08:30, 10:30, 13:00, 15:00, 17:00.

Графік руху автобусного маршруту №11Л у Краматорську від 8 червня (вихідні)

від зупинки с. Біленьке: 07:35, 09:30, 11:30, 14:00, 16:00, 18:00;

від зупинки Зал/вокзал: 06:30, 08:30, 10:30, 13:00, 15:00, 17:00.

Графік руху автобусного маршруту №16 у Краматорську від 8 червня

від зупинки с. Городещине: 06:20, 07:10, 09:20, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 16:50, 17:50;

від зупинки Зал/вокзал: 06:50, 07:40, 08:50, 09:50, 10:50, 11:50, 12:50, 13:50, 14:50, 16:20, 17:20;

від зупинки м-н Лазурний: 08:20, 15:50.

Нагадаємо, на прийдешньому тижні, 8 та 10 червня, у Краматорську та Слов’янську проводитимуть планові ремонтно-профілактичні роботи на газорозподільчій системі. Частина мешканців цих міст тимчасово залишиться без газу: його перекриють у будинках на чотирьох вулицях.