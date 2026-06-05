Ремонт газової труби. Ілюстративне фото: "Донецькоблгаз"

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На прийдешньому тижні, 8 та 10 червня, у Краматорську та Слов’янську проводитимуть планові ремонтно-профілактичні роботи на газорозподільчій системі. Частина мешканців цих міст тимчасово залишиться без газу: його перекриють у будинках на чотирьох вулицях.

Про це попередили у пресслужбі Донецькоблгазу.

Так, у понеділок, 8 червня у Краматорську перекриють газ у будинках №56, 58, 60 та 64 по вулиці Сіверській. У Слов’янську цієї доби не буде газу у будинку №8 по провулку Батюка.

Роботи продовжаться у середу, 10 червня: у Краматорську тоді не буде газу в будинку №51 по вулиці Академічній, а також у будинках №14, 18, 15, 13 на вулиці Катеринича. У цей день у Слов’янську газу не буде по провулку Батюка, 10.

Відновити газопостачання обіцяють одразу після завершення робіт. Проте скільки саме часу знадобиться фахівцям Донецькоблгазу — не уточнюють.

Нагадаємо, комунальники хочуть капітально відремонтувати газопровід “Південне введення” у Краматорську — це обійдеться у понад 4,1 мільйона гривень. Більшу частину з цих грошей покриють у межах співпраці з ЮНІСЕФ.