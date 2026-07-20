ЦНАП. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Центр надання адміністративних послуг міста Дружківка, який працює у Краматорську, попередив відвідувачів про призупинення роботи: послуги в установі не можна буде отримати до 24 липня.

Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.

“У зв’язку з технічними причинами до 24 липня ЦНАП Дружківки у м. Краматорськ працювати не буде. Про відновлення роботи буде повідомлено додатково”, — зазначили у Дружківській міській військовій адміністрації.

Там поділились контактами ЦНАПу, за якими можна отримати додаткову інформацію в дистанційному форматі:

Нагадаємо, у перші години 20 липня, близько третьої ночі, російські війська завдали по прифронтовому Краматорську шести ударів: під вогнем були житлові квартали, де загинула одна людина. Також у місті є поранені.