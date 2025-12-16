Затримана у Дружківці жінка, яку підозрюють у колабораційній діяльності. Фото: прокуратура Донецької області

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У Дружківці затримали колишню заступницю директора одного з ліцеїв Донеччини, яка у 2022-му почала співпрацювати з фейковою владою на ТОТ регіону. Вона, ймовірно, є посадовицею “служби зайнятості “ДНР”. До міста з окупації жінка приїхала, сподіваючись, що її не впізнають.

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

За даними слідства, у 2022-му ексзаступниця директора одного з ліцеїв в окупованому Донецьку пішла на співпрацю з фейковою владою. Вона обійняла псевдопосаду в “центрі зайнятості “ДНР”.

Підозрювана, кажуть правоохоронці, брала участь в інформкампаніях, спрямованих на висвітлення тематики працевлаштування у захоплених громадах. Жінка готувала та публікувала матеріали щодо ситуації на “ринку праці” й надавала коментарі пропагандистським медіа.

“У березні 2025 року в ефірі місцевого телеканалу вона жалілась на дефіцит кадрів у комунальній та інших сферах та наголошувала на заміщенні вакантних посад колишніми військовими “ДНР”. З вересня жінка очолює пресслужбу у “службі зайнятості” квазіреспубліки та продовжує забезпечувати кадрами окупаційні структури”, — уточнили у прокуратурі.

У листопаді фігурантка приїхала на підконтрольну Україні територію, сподіваючись, що її не впізнають. Однак її затримали правоохоронці у Дружківці.

Жінці повідомили про підозру у колабораційній діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України). Їй загрожує покарання у вигляді ув’язнення від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком від 10 до 15 років.

Нагадаємо, правоохоронці затримали жителя Краматорського району, якого підозрюють у торгівлі наркотиками. Слідчі стверджують, що чоловік намагався знайти покупців й серед військових. Під час обшуків у нього вилучили понад 1,5 мільйона гривень.