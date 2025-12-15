Житель Краматорського району нібито намагався збувати наркотики військовим: йому оголосили підозру

Обшуки у затриманого за підозрою в збуті наркотиків мешканця Краматорського району. Фото: ДБР

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Правоохоронці затримали жителя Краматорського району, якого підозрюють у торгівлі наркотиками. Слідчі стверджують, що чоловік намагався знайти покупців й серед військових. Під час обшуків у нього вилучили понад 1,5 мільйона гривень.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Справу почали розслідувати після звернення службовця одного з підрозділів, який дислокувався у Краматорському районі. Оборонець повідомив про нібито збут місцевим мешканцем наркотиків — той намагався знайти “клієнтів” й серед військових.

“У ході перевірки цієї інформації правоохоронці встановили особу дилера. Чоловік закуповував наркотики, фасував їх та продавав “з рук у руки”. Свою протиправну діяльність він підтримував завдяки зв’язкам із місцевими наркозалежними та ймовірними постачальниками”, — додають у ДБР.

Там уточнили, що зловмисника затримали одразу після продажу чергової партії наркотиків вартістю 35 тисяч гривень військовослужбовцю. За попередніми оцінками, щомісячний обіг від незаконної діяльності перевищував 100 тисяч гривень.

У межах розслідування правоохоронці провели 12 обшуків за місцем проживання затриманого та ще у пʼяти людей, з якими він спілкувався. Слідчі вилучили понад 1,5 млн гривень у різних валютах, 14 згортків із речовиною рослинного походження та мобільні телефони.

Чоловікові повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу (ч. 2 ст. 307 КК України). Йому обрали запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 240 тисяч гривень.

Йому загрожує до 10 років за ґратами з конфіскацією майна.

Нагадаємо, суд визнав винним мешканця Краматорська, який передавав російській стороні інформацію про розташування українських військових і техніки. Чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Розповідаємо деталі справи.