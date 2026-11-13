Де працюють останні банкомати “Ощадбанку” в Краматорську від 16 листопада

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Місцева влада прифронтової Краматорської громади уточнила інформацію стосовно призупинення роботи всіх відділень та банкоматів “Ощадбанку”: два з них продовжать роботу.
Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.
Так, останні банкомати “Ощадбанку”, які працюватимуть у Краматорську після 16 листопада, розташовані за наступними адресами:
Додатково мешканці громади матимуть змогу скористатися послугами банку в інших наближених населених пунктах регіону. Зокрема, відділення та банкомати продовжують працювати за адресами:
Нагадаємо, з 16 листопада у Краматорську тимчасово не працюватиме останнє відділення “ПриватБанку”. Його також вирішили закрити на тлі погіршення безпекової ситуації у місті.