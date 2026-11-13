Де працюють останні банкомати “Ощадбанку” в Краматорську від 16 листопада

Картка Ощадбанку. Фото: Ощадбанк

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Місцева влада прифронтової Краматорської громади уточнила інформацію стосовно призупинення роботи всіх відділень та банкоматів “Ощадбанку”: два з них продовжать роботу.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

Так, останні банкомати “Ощадбанку”, які працюватимуть у Краматорську після 16 листопада, розташовані за наступними адресами:

вул. Південна, буд. 1;

вул. Василя Стуса, буд. 49.

Додатково мешканці громади матимуть змогу скористатися послугами банку в інших наближених населених пунктах регіону. Зокрема, відділення та банкомати продовжують працювати за адресами:

м. Слов’янськ, вул. Поштова, 44;

с. Олександрівка, вул. Соборна, 11;

с. Олександрівка, вул. Самарська, 11 (банкомат);

м. Слов’янськ, вул. Університетська, 53 (банкомат);

м. Слов’янськ, вул. Тараса Шевченка, 11 (банкомат);

м. Слов’янськ, вул. Ком’яхова, 49 (банкомат);

м. Слов’янськ, вул. Свободи, 13 (банкомат);

м. Слов’янськ, вул. Поштова, 44 (банкомат);

м. Слов’янськ, вул. Вільна, 2 (банкомат);

смт Черкаське, вул. Шевченка, 19 (банкомат).

Нагадаємо, з 16 листопада у Краматорську тимчасово не працюватиме останнє відділення “ПриватБанку”. Його також вирішили закрити на тлі погіршення безпекової ситуації у місті.