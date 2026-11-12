У Краматорську з 16 листопада закривають останнє відділення “ПриватБанку”

Банкомат "ПриватБанку". Ілюстративне фото від "Слово і діло"

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З 16 листопада у Краматорську тимчасово не працюватиме останнє відділення “ПриватБанку”. Його вирішили закрити на тлі погіршення безпекової ситуації у місті.

Про це повідомили у Краматорській міській військовій адміністрації.

Там кажуть, що тимчасово призупиняє роботу останнє відділення “ПриватБанку”, яке працювало у Краматорську по вулиці Богдана Хмельницького, 13 (в районі ЦУМу). Його закриють з 16 листопада через погіршення безпекової ситуації.

“Ми піклуємося про життя та здоров’я наших відвідувачів і співробітників, тому вимушені піти на цей крок. Ви можете продовжувати повноцінно користуватися всіма послугами банку онлайн. Дякуємо за ваше розуміння. Бережіть себе та своїх близьких”, — зазначили у компанії.

Водночас “Приват24” — мобільний застосунок та вебверсія — працюють цілодобово для будь-яких платежів, переказів та оплати послуг. Також у безпечніших зонах міста продовжать працювати термінали самообслуговування та банкомати, однак за умови стабільного енергопостачання звʼязку та підʼїзду інкасації.

Нагадаємо, на листопад 2026-го близько третини жителів Краматорської громади залишаються зі світлом, однак для решти його відновити не можуть. Війська країни-агресорки продовжують нищити критичну інфраструктуру, а на ремонтні бригади, які намагаються їх відновлювати, — полювати. На тлі важкої ситуації з енергопостачання є проблеми з водою та теплом.