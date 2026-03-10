Ілюстраційне фото: depositphotos

Суд призначив 15 років тюрми уродженцю нині окупованого селища на Луганщині, який штурмував українські позиції в Бахмутському районі. Чоловік служив на боці окупантів майже з самого початку відкритої війни. У листопаді 2024-го його затримали поблизу Верхньокам’янського.

Відповідний вирок Покровського районного суду міста Кривого Рогу журналісти Вільного Радіо знайшли в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Від окопів під Лисичанськом до штурмів на Донеччині

29 квітня 2022 року обвинувачений прийшов до “військкомату” в окупованому Алчевську. Там його зарахували до 7 окремої мотострілецької бригади, яка дислокується на тимчасово окупованій території. Чоловікові видали російську форму та автомат АК-74.

Спершу військовий облаштовував оборонні споруди окупантів біля Старої Краснянки на Луганщині. А з вересня 2022-го по червень 2024 року проходив службу в Лисичанську. Після реформи збройних сил РФ його підрозділ увійшов до складу регулярної російської армії.

На початку червня 2024 року фігуранта перекинули на передову в район села Верхньокам’янське Бахмутського району. Там він ніс службу на пунктах спостереження та готував позиції для російської бронетехніки.

7 листопада чоловік отримав наказ висунутися в бік позицій ЗСУ. Вже за 10 днів під час штурму він потрапив у полон до українських військових.

У залі суду чоловік повністю визнав провину та заявив, що кається. Його винуватість підтвердили також свідчення українського військового, який брав штурмовика в полон, і протоколи огляду карт — на них фігурант власноруч позначив свої позиції.

Для довідки: Згідно з міжнародним гуманітарним правом можна судити комбатантів, якщо вони є громадянами країни, проти якої воюють. Проте у суді мають довести, що рішення про службу в армії іншої країни людина ухвалила добровільно, а не під тиском. Інакше таких людей мають вважати потерпілими у воєнному злочині за статтею 438 Кримінального кодексу України “Порушення законів та звичаїв війни”.

Що вирішив суд

Уродженця Луганщини визнали винним за двома статтями:

державна зрада (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України);

добровільна участь у незаконних збройних формуваннях (ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу).

Суд врахував щире каяття як пом’якшувальну обставину. Але з огляду на тяжкість злочину в умовах воєнного стану колегія суддів призначила таке покарання:

15 років позбавлення волі;

позбавлення права обіймати посади в органах державної влади строком на 10 років;

конфіскація всього особистого майна.

Вирок винесли 5 лютого 2026 року.

Раніше ми розповідали, кого в Україні можуть засудити за держзраду та які вироки їм виносять. Разом зі знавцями законів наші журналісти аналізували, що може слугувати доказами у таких справах, кому в окупації не варто боятися покарання та хто здатен його уникнути вже з вироком суду на руках.