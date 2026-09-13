Дві людини загинули, четверо поранені через удар РФ по Краматорську 13 вересня

Наслідки російської атаки на Краматорськ 13 вересня 2026-го. Фото: Донецька ОВА

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Зранку 13 вересня війська країни-агресорки атакували цивільну автівку в Краматорську. Через цей удар загинули двоє людей, ще четверо дістали поранень. Остаточні наслідки зʼясовують.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його даними, окупанти цілеспрямовано вдарили по автівці, яка рухалася центром міста. Наразі відомо, що внаслідок атаки загинули двоє людей, ще четверо дістали поранень.

“Знову і знову росіяни доводять, що прийшли сюди вбити всіх, до кого зможуть дотягнутися. Кожен день на Донеччині — це смертельна небезпека! Закликаю всіх донеччан, а особливо сім’ї з дітьми: евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України”, — написав посадовець.

Він уточнив, що на місці працюють усі відповідальні служби, які встановлюють остаточні наслідки удару.

Нагадаємо, 13 вересня російські війська також завдали удару безпілотником по пожежно-рятувальній частині в Донецькій області. Дрон влучив у фасад будівлі, внаслідок атаки поранень зазнали четверо рятувальників.