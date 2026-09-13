На Донеччині дрон РФ атакував пожежно-рятувальну частину: четверо рятувальників поранені

Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
Російські війська завдали удару безпілотником по пожежно-рятувальній частині в Донецькій області. Дрон влучив у фасад будівлі, внаслідок атаки поранень зазнали четверо рятувальників.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Донецькій області. Згодом у Краматорській міській військовій адміністрації уточнили, що атака сталася у Краматорську.
За даними надзвичайників, російський безпілотник влучив у фасад будівлі пожежно-рятувальної частини. Внаслідок удару поранені четверо співробітників ДСНС.
У відомстві назвали атаку цілеспрямованою та наголосили, що російські війська знали про призначення будівлі.
Інформації про стан поранених рятувальників у ДСНС наразі не наводять.
Нагадаємо, що за минулу добу в Донецькій області троє людей загинули, ще 11 зазнали поранень через удари Росії.