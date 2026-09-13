На Донеччині дрон РФ атакував пожежно-рятувальну частину: четверо рятувальників поранені

Росіяни атакували пожежно-рятувальну частину на Донеччині, 13 вересня 2026 року. Фото: ДСНС Донеччини

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Російські війська завдали удару безпілотником по пожежно-рятувальній частині в Донецькій області. Дрон влучив у фасад будівлі, внаслідок атаки поранень зазнали четверо рятувальників.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Донецькій області. Згодом у Краматорській міській військовій адміністрації уточнили, що атака сталася у Краматорську.

За даними надзвичайників, російський безпілотник влучив у фасад будівлі пожежно-рятувальної частини. Внаслідок удару поранені четверо співробітників ДСНС.

Росіяни атакували пожежно-рятувальну частину на Донеччині, 13 вересня 2026 року. Фото: ДСНС Донеччини

Росіяни атакували пожежно-рятувальну частину на Донеччині, 13 вересня 2026 року. Фото: ДСНС Донеччини

У відомстві назвали атаку цілеспрямованою та наголосили, що російські війська знали про призначення будівлі.

Інформації про стан поранених рятувальників у ДСНС наразі не наводять.

Нагадаємо, що за минулу добу в Донецькій області троє людей загинули, ще 11 зазнали поранень через удари Росії.