Де лінія фронту в Донецькій області на 13 вересня 2026 року: зведення ОВА, ЗСУ та поліції

Наслідки російських атак у Донецькій області, 12 вересня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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Не менш як 1,1 тисячі ударів завдали російські війська по житлових кварталах та лінії фронту підконтрольної частини Донецької області. Через ці атаки загинули троє людей, ще 11 зазнали поранень. Окупанти били, зокрема по Краматорську та Словʼянську — там найбільше жертв та руйнувань. Більше про ситуацію розповідаємо далі.

Які міста та села атакувала Росія на Донеччині

Упродовж минулої доби війська країни-агресорки атакували сім населених пунктів Донецької області, пишуть у поліції. Так, під вогнем окупантів були Дружківка, Краматорськ, Словʼянськ, Ясногірка, Весела Гора, Очеретине та Петрівка Друга.

Загалом росіяни атакували житлові квартали та лінію фронту підконтрольної частини регіону 1 169 разів. Руйнувань зазнали 54 цивільних об’єкти, з них 37 житлових будинків.

По Краматорську загарбники завдали 20 ударів, з них — шість бомбових. Загинули троє людей, ще пʼятеро зазнали поранень. У місті фіксували руйнування восьми багатоквартирних і 28 приватних будинків, двох закладів освіти, а також семи цивільних автомобілів.

Внаслідок атаки FPV-дронів у Слов’янську травм дістали четверо мирних мешканців, у Дружківці — двоє цивільних.

На Очеретине росіяни спрямували БпЛА “Молнія-2” — пошкодили заклад освіти.

У селі Весела Гора руйнувань зазнав приватний будинок і гараж, у Ясногірці — АЗС, а у Петрівці Другій — магазин.

Як звітують в Донецькій ОВА, за минулу добу з лінії фронту евакуювали ще 544 людини, зокрема 48 дітей.

Ситуація на фронтах Донецької області

Українські військові відбили спроби росіян вклинитися в оборону на Лиманському напрямку, повідомили в Генштабі ЗСУ. Загарбники чотири рази атакували в районі Лимана, а ще в сторону Новоселівки та Чернещини.

На Слов’янському напрямку окупанти здійснили шість штурмів у районах Закітного та Ямполя, а також у в сторону Миколаївки та Раю-Олександрівки.

На Краматорському напрямку минулої доби російські війська штурмових дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони зафіксували 15 атак — у районах Костянтинівки та Іллінівки, а також в сторону Розкішного та Русиного Яру.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 29 атак. Армійці країни-агресорки були активними в районах Шахового, Молодецького, Білицького, Сергіївки та Удачного. Також окупанти штурмували у напрямках Торецького, Кучерового Яру, Степів, Дорожнього, Світлого, Шевченка, Матяшевого, Новогришиного, Гришиного та Новопідгородного.

Нагадаємо, ФСБ закидає жителю окупованого Маріуполя публікацію кадрів із наслідками обстрілу місцевого торгівельного центру “Галактика”. Росіяни стверджують, що запис нібито завантажила та поширила українська сторона.