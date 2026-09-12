Росіяни хочуть покарати жителя окупованого Маріуполя за відео наслідків удару по ТЦ “Галактика”

Фото: Штаб оборони ДНР

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ФСБ закидає жителю окупованого Маріуполя публікацію кадрів із наслідками обстрілу місцевого торговельного центру “Галактика”. Росіяни стверджують, що запис нібито завантажила та поширила українська сторона.

Про це повідомляє одне з проросійських пропагандистських видань із посиланням на так званий “Штаб оборони ДНР”.

За даними окупаційної структури, чоловік нібито опублікував у соцмережах відео наслідків, як стверджують росіяни, “терористичного удару українських бойовиків” по ТЦ “Галактика”. Записом, за їхньою версією, скористалась українська сторона — завантажила його та опублікувала на своїх ресурсах. У так званому “Штабі оборони” заявили, що ці кадри поставили під загрозу роботу місцевих екстрених служб.

За це росіяни хочуть притягнути маріупольця до адміністративної відповідальності. Яке саме покарання може загрожувати чоловіку, у публікації не уточнюють.

Удар по ТЦ “Галактика” у Маріуполі стався вранці 7 вересня. Внаслідок атаки дронів торговельний центр і продукція всередині згоріли вщент. ТЦ розміщувався на місці зруйнованого росіянами гіпермаркету “Метро”, який працював на Запорізькому шосе.

Торговельний центр у Маріуполі — останній з мережі “Галактика” на тимчасово окупованій території Донеччини. Раніше внаслідок ударів були знищені магазини цієї мережі в Донецьку, Макіївці, Горлівці та Єнакієвому.

Раніше російський суд виніс вирок у “справі” жителя Маріуполя Євгена Карпенка, якому окупанти закидали “сприяння тероризму” та “державну зраду”. Його засудили до 25 років увʼязнення.