Росіяни засудили маріупольця до 25 років увʼязнення — йому закидали “держзраду” та “сприяння тероризму”

Засуджений росіянами маріуполець Євген Карпенко. Фото: з відео окупантів

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Російський суд виніс вирок у “справі” жителя Маріуполя Євгена Карпенка, якому окупанти закидали “сприяння тероризму” та “державну зраду”. Його засудили до 25 років увʼязнення.

Про це пишуть російські медіа з посиланням на “Федеральну службу безпеки Росії по “ДНР”.

Як стверджують загарбники, Карпенка затримали у 2025-му за підозрою в “державній зраді”. Чоловік буцімто налагодив контакт із представниками Служби безпеки України, а згодом вступив до “терористичного угруповання” та погодився їм сприяти.

Начебто за завданням “українських кураторів” Карпенко вилучив із заздалегідь облаштованої схованки компоненти для виготовлення саморобної вибухівки. Після цього, кажуть росіяни, чоловік розділив ці предмети на дві частини та підготував інші схрони для скоєння “терактів”.

Південний окружний військовий суд РФ визнав маріупольця винним та призначив йому 25 років позбавлення волі у виправній колонії суворого режиму. Перші п’ять років він має провести у в’язниці. Крім того, йому призначили штраф у розмірі 650 тисяч рублів.

Нагадаємо, уродженець Маріуполя Дмитро Саблін після початку повномасштабного вторгнення приїжджав до окупованого рідного міста та нагороджував бойовиків, які брали участь у його захопленні. Пізніше він розповідав, що мобілізувався та сформував власний розвідувальний підрозділ, який воював проти України. За ці та інші дії український суд заочно призначив йому 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.