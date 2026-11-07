Безбар’єрність переміщених установ Донеччини 2026: скільки будівель недоступні для людей з інвалідністю

Третій медичний хаб для маріупольців, які знайшли прихисток у Дніпрі. Фото: Червоний Хрест України

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Більшість будівель, куди через війну переїхали установи Донецької області, мають перепони для людей з інвалідністю. Із 152 перевірених об’єктів лише 9% визнали повністю безбар’єрними, ще чверть — частково безбар’єрними. Водночас із початку 2026 року цими установами користувалися 6 670 людей з інвалідністю.

Такі результати показала перевірка, про яку йдеться у звіті Донецької обласної державної адміністрації. Його оприлюднили на сторінці ОДА.

Лише кожна десята перевірена будівля не має бар’єрів

У 2026 році 28 громад Донеччини перевірили 152 будівлі в інших регіонах України. У них після евакуації працюють місцеві установи: лікарні, школи, центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи), органи соціального захисту та гуманітарні хаби.

За результатами перевірки:

9% будівель визнали безбар’єрними;

25% — частково безбар’єрними;

66% — проблемними для маломобільних людей.

Тобто приблизно дві третини перевірених приміщень мають перешкоди, які ускладнюють або не дозволяють людям з інвалідністю повноцінно ними користуватися.

Під час оцінювання враховували, чи можуть люди з інвалідністю самостійно потрапити до будівлі та пересуватися нею. Зокрема, перевіряли доступність для людей, які користуються колісними кріслами або мають порушення зору чи слуху.

У ЦНАПах і закладах культури не знайшли повністю безбар’єрних приміщень

Найбільше проблем виявили в адміністративних будівлях. Із 39 перевірених об’єктів 82% визнали бар’єрними. Серед 42 інших громадських будівель таких було 74%.

Із десяти перевірених ЦНАПів і дев’яти закладів культури жоден не визнали повністю доступним для людей з інвалідністю.

Серед медичних закладів ситуація дещо краща: із 32 перевірених будівель 16% визнали безбар’єрними, тоді як половина мала перешкоди.

Також перевірили 16 установ соціального захисту та надання соціальних послуг. Із них 19% не мали бар’єрів, а 43% залишалися недоступними для маломобільних людей.

Послугами евакуйованих установ користуються тисячі людей з інвалідністю

Попри проблеми з доступністю будівель, ними користуються люди, які потребують безперешкодного доступу до послуг.

За даними звіту, станом на початок 2026 року в цих установах обслуговувалися або навчалися 6 670 людей з інвалідністю. Серед них 73 людини пересуваються на колісних кріслах, 20 мають порушення зору, ще семеро — порушення слуху.

Крім того, у перевірених установах працюють 104 людини з інвалідністю.

На самій Донеччині перевірили 11 об’єктів

Через бойові дії повноцінно обстежити будівлі на території Донецької області не вдалося. Перевірку провели лише в Черкаській громаді, де оглянули 11 об’єктів.

П’ять із них визнали безбар’єрними. Це чотири вулиці й дороги та один заклад культури.

Ще п’ять об’єктів мають перешкоди. Серед них — два поштові відділення, залізничний вокзал, автозаправна станція та заклад культури.

Центр життєстійкості в громаді отримав оцінку “частково безбар’єрний”.

Якими були результати перевірки торік

У 2025 році п’ять громад Донеччини перевірили 179 об’єктів безпосередньо на території області. Тоді лише 1% будівель визнали безбар’єрними, а 68% — недоступними для людей з інвалідністю.

Найбільше проблем виявили у школах. Із 69 перевірених закладів освіти 82% мали бар’єри.

Втім, порівнювати результати двох років напряму не можна. Торік перевіряли будівлі на території Донецької області, а цьогоріч основну частину обстежень провели в інших регіонах, куди переїхали евакуйовані установи.

Де самостійно подивитися результати перевірки

Звіти про безбар’єрність за 2026 рік і попередні періоди оприлюднили на сайті Донецької ОДА.

Також результати перевірок можна знайти на Мапі безбар’єрності. На ній позначені обстежені об’єкти, їхні оцінки та фотографії.

Раніше ми розповідали, як допомагають тисячам маломобільних людей у прифронтових громадах Донеччини та чому їхня евакуація така складна.