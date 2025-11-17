Евакуація дітей. Ілюстративне фото: ГУНП Донеччини

Дві третини з 3,7 мільйона українських ВПО мають труднощі з оплатою оренди нового житла, йдеться у новому звіті Міжнародної організації ООН з міграції. Водночас Україна стикається із “безпрецедентною житловою кризою” через руйнацію будинків внаслідок бойових дій та обстрілів.

Останній звіт від Міжнародної організації ООН з міграції доступний за посиланням.

За даними ООН, переселенці залишаються одними з найбільш вразливих до житлової кризи громадян України, адже порівняно часто не мають достатньо ресурсів для покриття витрат на оренду. Для частини ВПО оплата оренди вже вичерпала сімейні заощадження.

Так, 50% українських ВПО, які взяли участь в опитуванні, витрачають на оренду понад 30% місячного доходу домогосподарства. Водночас 18% переселенців стверджують, що змушені витрачати на оренду понад половину місячного доходу домогосподарства.

У звіті йдеться, що станом на жовтень 2025 року 54% ВПО в Україні проживають в орендованому житлі. Водночас приблизно кожен п’ятий переселенець (21%) живе в інших людей та оплачує тільки комунальні послуги. Повністю безкоштовно проживають 3% переселенців, нарахували в ООН.

Причинами проблем із житлом для ВПО в ООН визначили брак комунального житла, недостатньо регульований ринок оренди та “масштабне переміщення людей”, яке створило “значний тиск” на доступність та вартість житла.

“Більшість внутрішньо переміщених осіб змушені орендувати житло — зіштовхуючись із високими цінами, ризиком виселення та обмеженим доступом до належних умов проживання”, — йдеться у звіті.

Більшість опитаних (близько 50%) розповіли, що проживають у квартирах, 34% — у приватних будинках, а ще 6% — в окремих кімнатах у будинку чи квартирі. 9% ВПО стверджують, що проживають у наданому державою громадському житлі.

Зі звіту випливає, що переселенці у містах частіше живуть в орендованому житлі, ніж у селах. Так, за оренду доводиться платити 71% опитаних переселенців у великих містах, 54% — у передмістях та 56% ВПО у малих містах. Водночас лише 22% переселенців, які живуть у селах, орендують житло.

Загалом, за оцінками ООН, приблизно 10,6 млн українців були змушені покинути свої домівки через війну. 3,7 млн з них досі залишаються в Україні.

Нагадаємо, протягом жовтня 2025 року з підконтрольної частини Донеччини вдалося евакуювати приблизно 5,5 тис. людей. Це понад вдвічі менше показників вересня, коли вивезли близько 11,1 тис. цивільних, а також майже у сім разів менше, ніж евакуювали у серпні.