Наслідки обстрілів Слов'янська 31 березня. Фото: Слов'янська міська ВА

Російські військові у ніч на 31 березня завдали удару по прифронтовому Слов’янську з авіації, по місту влучили дві 250-кілограмові авіабомби. Вони влучили по приватному сектору міста — поранена 12-річна дівчинка та ще двоє людей.

Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Усім пораненим вже надали необхідну медичну допомогу, каже начальник міської ВА Вадим Лях.

Він зазначив, що внаслідок атаки у Слов’янську пошкоджені щонайменше 22 приватні будинки та три автівки.

“Сьогодні вночі ворог знову завдав авіаудару по нашому місту, влучання у приватний сектор, на зараз відомо про трьох поранених, серед них — одна дитина. Тримаємось, ми разом, бережіть себе”, — зазначив Вадим Лях.

Нагадаємо, на кінець березня російські військові не присутні у Костянтинівці, однак намагаються туди проникнути малими групами та щодня б’ють по місту з різних видів зброї. Попри те, що по Костянтинівці щодня запускають до 70 авіабомб, там залишаються цивільні мешканці: днями бійці 44-ї бригади евакуювали жінку з п’ятирічним сином.