На кінець березня російські військові не присутні у Костянтинівці, однак намагаються туди проникнути малими групами та щодня б’ють по місту з різних видів зброї. Попри те, що по Костянтинівці щодня запускають до 70 авіабомб, там залишаються цивільні мешканці: днями бійці 44-ї бригади евакуювали жінку з п’ятирічним сином.

Про це в ефірі “Суспільне. Студія” наприкінці доби 30 березня розповів командир першого механізованого батальйону 44-ї бригади з позивним “Маестро”.

“Доповідають мені з позиції, що до них звернулась жінка на евакуацію. Кажу: завтра зранку о п’ятій підходить. Вони приходять — а їх там десь 40 осіб, і дитині п’ять років. Розуміємо, що вони вже дійшли до краю. Дитину з матір’ю вивели, а чоловік залишився”, — заявив командир першого механізованого батальйону 44-ї бригади з позивним “Маестро”.

Він додав, що місцеві мешканці регулярно приходять на позиції до захисників по воду та їжу. Бійці допомагають тим, чим можуть, а також рекомендують людям виїздити з Костянтинівки. Втім, частина місцевих відмовляється залишати місто.

“Маестро” уточнив, що російські військові атакують Костянтинівку різними видами зброї: за добу там фіксують розриви до 70 авіабомб вагою від 250 до 2000 кілограмів, а також влучання з артилерії та авіації. Ці атаки знищують місто та скорочують кількість придатних укриттів там.

Російських військових, продовжив командир, нині в місті немає. Вони намагаються проникати туди невеликими групами та поодинці. Напередодні українські військові фіксували спробу росіян заїхати до міста на техніці, однак її знищили за 10 кілометрів від населеного пункту.

Через активність російських дронів на Костянтинівському напрямку переміщення особового складу може тривати цілу добу, уточнив військовий. Бійцям доводиться рухатися від укриття до укриття та очікувати, поки пролетить черговий безпілотник.

“Вони (росіяни, — ред.) тут добре працюють. Зараз у мене проходить ротація переднього краю. Хлопці вже добу йдуть, вже половина міста пройшли, але добу вже в дорозі. Тобто від укриття до укриття пройшов, зупинився, дрон пролетів, пішов далі. Важкувато, але працюють і РЕБи, і ППОшні точки працюють. І багато збивають дронів. Дуже багато збивається дронів. Але я ж кажу, тут стоїть дуже професійний підрозділ, який дуже добре літає”, заявив “Маестро”.

Нагадаємо, на кінець березня 2026-го в оточеній боями Костянтинівці залишаються близько 2,7 тисячі людей. Евакуацію та гуманітарну підтримку там можуть забезпечити лише військові. Місто існує без комунікацій, однак там досі працює єдиний “пункт незламності”.