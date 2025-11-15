Минулої доби під обстріли російської армії потрапили двоє жителів Донеччини, обійшлося без загиблих. Війська країни-агресорки майже 2 тисячі разів били по житловому сектору та уздовж лінії фронту. Від вогню РФ потерпали Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Слов’янськ, Покровськ та інші населені пункти. Детальніше про ситуацію в регіоні розповідаємо далі.
Під російські обстріли потрапили 8 населених пунктів Донеччини
14 листопада 2025 року росіяни продовжили атаки по житлових кварталах міст і сіл Донеччини. Як повідомили в обласній поліції, під обстрілами опинилися міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Слов’янськ, Покровськ, селище Малотаранівка та село Привільне.
По Краматорську росіяни вдарили двома авіабомбами “КАБ-250”, дронами FPV та “Молнія-2”. Внаслідок цього поранили мирного жителя. Пошкодили об’єкт інфраструктури, цивільне авто і спецтехніку.
Також FPV-дрон поранив мирного жителя у Лимані. Іншим обстрілом пошкодили багатоквартирний будинок.
У Малотаранівці Краматорської громади дронова атака пошкодила приватний будинок.
Привілля Черкаської громади окупанти обстріляли трьома БПЛА “Герань-2”. Пошкодили залізничну інфраструктуру.
Загалом минулої доби російські удари пошкодили в регіоні 9 цивільних об’єктів, серед яких 2 — житлові будинки.
Окупанти найактивніше наступали на Покровському та Костянтинівському напрямках
Протягом минулої доби Генштаб ЗСУ зафіксував 265 бойових зіткнень на різних ділянках фронту. На Донеччині події розгорталися так:
на Лиманському напрямку окупанти атакували 25 разів та намагалися просунутись у районах Новоєгорівки, Твердохлібового, Карпівки, Колодязів, Шандриголового, Мирного, Зарічного, Новоселівки, Дробишевого, а також Коровиного Яру, Ольгівки, Дружелюбівки та Нового Миру;
на Слов’янському напрямку захисники відбили сімнадцять російських атак поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Сіверська та Переїзного;
на Краматорському напрямку росіяни атакували неподалік Федорівки, Васюківки, Майського та Оріхово-Васильківки чотири рази;
на Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 35 атак у районах Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та в напрямку Костянтинівки й Полтавки;
на Покровському напрямку російські війська атакували та штурмували 107 рази в районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Новопавлівка, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Котлярівка, Горіхове, Філія та Дачне;
на Олександрівському напрямку військовослужбовці ЗСУ відбили вісімнадцять атак неподалік Іванівки, Зеленого Гаю, Ялти, Олександрограда, Степового, Привільного, Єгорівки та Красногірського.