Наслідки ударів по Донеччині 14 листопада 2025 року. Фото: поліція Донеччини

Минулої доби під обстріли російської армії потрапили двоє жителів Донеччини, обійшлося без загиблих. Війська країни-агресорки майже 2 тисячі разів били по житловому сектору та уздовж лінії фронту. Від вогню РФ потерпали Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Слов’янськ, Покровськ та інші населені пункти. Детальніше про ситуацію в регіоні розповідаємо далі.

Під російські обстріли потрапили 8 населених пунктів Донеччини

14 листопада 2025 року росіяни продовжили атаки по житлових кварталах міст і сіл Донеччини. Як повідомили в обласній поліції, під обстрілами опинилися міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Слов’янськ, Покровськ, селище Малотаранівка та село Привільне.

По Краматорську росіяни вдарили двома авіабомбами “КАБ-250”, дронами FPV та “Молнія-2”. Внаслідок цього поранили мирного жителя. Пошкодили об’єкт інфраструктури, цивільне авто і спецтехніку.

Також FPV-дрон поранив мирного жителя у Лимані. Іншим обстрілом пошкодили багатоквартирний будинок.

У Малотаранівці Краматорської громади дронова атака пошкодила приватний будинок.

Привілля Черкаської громади окупанти обстріляли трьома БПЛА “Герань-2”. Пошкодили залізничну інфраструктуру.

Загалом минулої доби російські удари пошкодили в регіоні 9 цивільних об’єктів, серед яких 2 — житлові будинки.

Наслідки російських ударів по Донеччині за 14 листопада 2025 року в цифрах. Інфографіка Вільного Радіо

Наслідки російського удару по Донеччині в листопаді 2025 року. Фото: начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін

Окупанти найактивніше наступали на Покровському та Костянтинівському напрямках

Протягом минулої доби Генштаб ЗСУ зафіксував 265 бойових зіткнень на різних ділянках фронту. На Донеччині події розгорталися так:

на Лиманському напрямку окупанти атакували 25 разів та намагалися просунутись у районах Новоєгорівки, Твердохлібового, Карпівки, Колодязів, Шандриголового, Мирного, Зарічного, Новоселівки, Дробишевого, а також Коровиного Яру, Ольгівки, Дружелюбівки та Нового Миру;

на Слов’янському напрямку захисники відбили сімнадцять російських атак поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Сіверська та Переїзного;

на Краматорському напрямку росіяни атакували неподалік Федорівки, Васюківки, Майського та Оріхово-Васильківки чотири рази;

на Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 35 атак у районах Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та в напрямку Костянтинівки й Полтавки;

на Покровському напрямку російські війська атакували та штурмували 107 рази в районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Новопавлівка, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Котлярівка, Горіхове, Філія та Дачне;

на Олександрівському напрямку військовослужбовці ЗСУ відбили вісімнадцять атак неподалік Іванівки, Зеленого Гаю, Ялти, Олександрограда, Степового, Привільного, Єгорівки та Красногірського.

Раніше ми розповідали, що росіяни намагаються захопити Покровськ й взяти Мирноград в оперативне оточення, вдаючись для цього до різних тактик, зокрема заборонених: росіяни переодягаються у цивільних та військових ЗСУ.