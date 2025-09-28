Зруйнований будинок. Фото: Андрій Панков

В ніч на 28 вересня росіяни вдарили по житловому будинку в Дружківській громаді. Снаряд зніс сходову клітину й обвалив цілий під’їзд. Вже відомо про двох поранених чоловіків.

Про це повідомив голова міської військової адміністрації Андрій Панков.

За його даними, окупанти вночі влучили в багатоповерхівку і повністю зруйнували один з під’їздів. Мешканці опинилися заблокованими у квартирах, рятувальники вже дістають людей з-під завалів.

За попередніми даними, поранило двох чоловіків; 78-річний постраждалий також переохолодився.

На місце події виїхали восьмеро рятувальників та три одиниці техніки. Вони змогли врятувати із пошкодженого будинку чотирьох людей. Трьох спустили із заблокованих квартир на третьому та п’ятому поверхах, ще одного чоловіка деблокували із квартири на першому поверсі. Про це повідомляє Суспільне.

У міській ВА закликають людей виїздити та просять звертатися за наступними номерами телефонів:

(099)227-23-87

(050)183-51-01

Нагадаємо, 26 вересня внаслідок російських ударів щонайменше двоє людей в Дружківці зазнали поранень.