Наслідки російськах ударів по Дружківці 26 вересня 2025 року. Фото: поліція Донеччини

26 вересня протягом двох годин росіяни щонайменше тричі вдарили по Дружківці. Внаслідок атак двоє цивільних дістали поранень. У місті фіксують руйнування житлових будинків.

Про це повідомили в поліції Донецької області.

Вперше 26 вересня окупанти вдарили по Дружківці о 10:00. Вони скинули на місто авіабомбу “ФАБ-250” з модулем, який дозволив керувати атакою. Бомба влучила в приватне домоволодіння. Там під завалами будинку опинився 52-річний місцевий. Його деблокували й доставили до лікарні.

Наслідки російськах ударів по Дружківці 26 вересня 2025 року. Фото: поліція Донеччини

Менш ніж за годину росіяни знову атакували місто з БПЛА “Італмас”. Внаслідок удару загорілася квартира в п’ятиповерховому будинку. За попередньою інформацією, постраждалих там не було.

Наслідки російськах ударів по Дружківці 26 вересня 2025 року. Фото: поліція Донеччини

Об 11:55 загарбники знову скерували по Дружківці БПЛА “Італмас”. Безпілотник атакував заправку. Через атаку мінно-вибухову травму й осколкові поранення дістала 36-річна жінка. Її госпіталізували.

Нагадаємо, протягом 25 вересня 2025 року росіяни атакували Дружківку й Олексієво-Дружківку. Атаки пошкодили будинки в населених пунктах, але там обійшлося без поранених.