Наслідки російських атак у Донецькій області 25 вересня 2025 року. Фото: поліція Донеччини

Протягом 25 вересня 2025 року росіяни били по території області близько 1700 разів. Під ударом опинилися п’ять населених пунктів регіону, але в жодному з них постраждалих серед цивільних не було. Детальніше про ситуацію на Донеччині читайте у зведенні.

Обстріли регіону пошкодили 32 будинки

За даними поліції Донеччини, 25 вересня під вогнем окупантів опинилися міста Костянтинівка, Лиман, Родинське, Дружківка й селище Олексієво-Дружківка. Від ударів там постраждали оселі місцевих.

У Родинському обстріл завдав руйнувань багатоквартирному будинку.

У Дружківці внаслідок авіаудару “КАБ-250” пошкоджень зазнали 30 приватних осель. Ще один приватний будинок пошкодили FPV-дрони в Олексієво-Дружківці.

Очільник області Вадим Філашкін уточнює, що в Лимані внаслідок обстрілів також постраждали дві крамниці, аптека й кав’ярня.

Наслідки російських атак у Донецькій області 25 вересня 2025 року. Інфографіка: Вільне Радіо

Наслідки російських атак у Донецькій області 25 вересня 2025 року. Фото: поліція Донеччини

Наслідки російських атак у Донецькій області 25 вересня 2025 року. Фото: поліція Донеччини

Після опівночі атаки по регіону продовжилися. Близько 03:06 ранку російський БПЛА типу “Молнія-2” вдарив по подвір’ю приватного домогосподарства в Краматорській громаді й пошкодив два домоволодіння й господарські будівлі. Ніхто з жителів не постраждав.

Наслідки російської атаки на Краматорську громаду 26 вересня 2025 року. Фото: Краматорська міська рада

Також в ніч на 26 вересня окупанти обстріляли “Шахедами” промислову зону в Слов’янську. Обійшлося без постраждалих.

Найактивніше росіяни штурмували Покровський і Новопавлівський напрямки

За інформацією Генштабу ЗСУ, 25 вересня війська РФ атакували позиції українських військових на Донеччині 158 разів. Протягом доби вони продовжили вести активні штурмові дії на Покровському напрямку й посилили тиск на Новопавлівському — порівняно з 24 вересня окупанти атакували там втричі частіше. Загалом у регіоні:

на Лиманському напрямку росіяни 20 разів намагалися вклинитися в українську оборону в районах Новомихайлівки, Греківки, Шандриголового, Зарічного, Колодязів, Торського, а також у бік Дружелюбівки й Ставків;

на Сіверському напрямку захисники зупинили сім спроб окупантів просунутися в бік Дронівки та Переїзного;

на Краматорському напрямку відбулися шість боєзіткнень у районах Ступочок та Олександро-Шультиного;

на Торецькому напрямку війська РФ 16 разів атакували поблизу Плещіївки, Клебан-Бика, Русиного Яру, Щербинівки, Катеринівки, Яблунівки та Полтавки;

на Покровському напрямку українські військові зупинили 67 російських штурмів поблизу Володимирівки, Никонорівки, Новоекономічного, Лисівки, Миколаївки, Сухецького, Променя, Новомиколаївки, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Горіхового, Дачного, Філії (на межі Дніпропетровської та Донецької областей) , а також Мирнограда, Родинського й самого Покровська;

на Новопавлівському напрямку окупанти провели 42 атаки в районах Іванівки, Ялти, Мирного, Січневого, Толстого, Воскресенки, Соснівки, Новомиколаївки, Піддубного, Новоселівки, Березового й Новогригорівки.

Нагадаємо, військові наголошують, що цивільні ускладнюють роботу Сил оборони у прифронтовій зоні Лиманської громади. Захисники закликають владу зосередити сили на інформуванні людей про можливості евакуації.