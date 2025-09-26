Підтримайте Вільне Радіо
Протягом 25 вересня 2025 року росіяни били по території області близько 1700 разів. Під ударом опинилися п’ять населених пунктів регіону, але в жодному з них постраждалих серед цивільних не було. Детальніше про ситуацію на Донеччині читайте у зведенні.
За даними поліції Донеччини, 25 вересня під вогнем окупантів опинилися міста Костянтинівка, Лиман, Родинське, Дружківка й селище Олексієво-Дружківка. Від ударів там постраждали оселі місцевих.
У Родинському обстріл завдав руйнувань багатоквартирному будинку.
У Дружківці внаслідок авіаудару “КАБ-250” пошкоджень зазнали 30 приватних осель. Ще один приватний будинок пошкодили FPV-дрони в Олексієво-Дружківці.
Очільник області Вадим Філашкін уточнює, що в Лимані внаслідок обстрілів також постраждали дві крамниці, аптека й кав’ярня.
Після опівночі атаки по регіону продовжилися. Близько 03:06 ранку російський БПЛА типу “Молнія-2” вдарив по подвір’ю приватного домогосподарства в Краматорській громаді й пошкодив два домоволодіння й господарські будівлі. Ніхто з жителів не постраждав.
Також в ніч на 26 вересня окупанти обстріляли “Шахедами” промислову зону в Слов’янську. Обійшлося без постраждалих.
За інформацією Генштабу ЗСУ, 25 вересня війська РФ атакували позиції українських військових на Донеччині 158 разів. Протягом доби вони продовжили вести активні штурмові дії на Покровському напрямку й посилили тиск на Новопавлівському — порівняно з 24 вересня окупанти атакували там втричі частіше. Загалом у регіоні:
Нагадаємо, військові наголошують, що цивільні ускладнюють роботу Сил оборони у прифронтовій зоні Лиманської громади. Захисники закликають владу зосередити сили на інформуванні людей про можливості евакуації.