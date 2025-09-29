Обстріли Костянтинівки 29 вересня 2025 року: є загиблі та поранені

Наслідки російської атаки в Костянтинівці 29 вересня 2025 року. Фото: Костянтинівська МВА

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

29 вересня росіяни вчергове атакували прифронтову Костянтинівку. Загалом жертвами ударів окупантів стали троє людей, з них двоє загинули, а ще одна дістала поранень.

Про це повідомив очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

За його даними, росіяни декілька разів атакували Костянтинівку впродовж доби.

Так, через удар окупантів загинув цивільний, який рухався автівкою. Ще одна людина дістала поранень за таких же обставин.

Крім того, ще один житель загинув через обстріл загарбників у своїй домівці.

“Подібні обстріли з боку російських військ становлять серйозну загрозу для життя мирного населення та ще раз підтверджують прицільний характер ударів по цивільній інфраструктурі. Правоохоронні органи продовжують фіксувати воєнні злочини держави-агресора”, — написав посадовець.

Місцевих вкотре закликають виїхати до більш безпечних регіонів України. З питань евакуацію потрібно звертатися за цими номерами:

+38 (050) 56-78-887;

+38 (093) 42-01-883.

Нагадаємо, понад 2,1 тисячі ударів завдали російські війська по житлових кварталах та лінії фронту Донецької області впродовж доби 28 вересня. Жертвами цих атак стали 11 цивільних, найбільше — в Костянтинівці та Олексієво-Дружківці.