Двоє людей загинули, ще одна поранена через удари РФ по Краматорській громаді 4 листопада

Наслідки російського удару по Ясногірці 4 листопада 2026-го. Фото: Краматорська МВА

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4 листопада війська країни-агресорки вчергове атакували Ясногірку в Краматорській громаді. Через авіаудар загинули двоє людей, ще одна дістала поранень. На місці атаки фіксують руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомили у Краматорській міській військовій адміністрації.

За їхніми даними, російські війська завдали авіаудару по Краматорській громаді об 15:50. Окупанти били по приватному сектору Ясногірки.

Унаслідок атаки загинули дві жінки — 1978 та 1973 років народження, ще одна дістала поранень.

На місці обстрілу фіксують руйнування шести домівок.

Нагадаємо, 4 листопада війська країни-агресорки атакували дроном автівку волонтерів проєкту “Дорога життя” у Краматорську. Вони їхали на евакуацію цивільних. Ніхто не постраждав.