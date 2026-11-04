 Росіяни атакували автівку волонтерів в Краматорську, коли ті прямували на евакуацію 4 листопада
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Росіяни атакували автівку волонтерів в Краматорську, коли ті прямували на евакуацію

Богдан Комаровський
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4 листопада війська країни-агресорки атакували дроном автівку волонтерів проєкту “Дорога життя” у Краматорську. Вони їхали на евакуацію цивільних. Ніхто не постраждав.

Про це пише “Суспільне. Донбас” з посиланням на співзасновника проєкту “Дорога життя” та волонтера Ваге Маміконяна.

Він розповів, що волонтери громадської організації “Громади старого міста” їхали на евакуацію за заявкою в Краматорську. Однак їхню цивільну автівку з відповідним маркуванням атакували окупанти дроном на оптоволокні.

Росіяни атакували автівку волонтерів в Краматорську, коли ті прямували на евакуацію 4 листопада
Наслідки російського удару по автівці волонтерів у Краматорську. Фото: Євген Коляда

За словами Маміконяна, ніхто серед екіпажу не постраждав, їх направили на обстеження до лікарні. Жителів забрали іншою автівкою.

“Всі живі. Хлопці сказали, що пробили каністру з соляркою і запаску. Все маркування повідлітало, бо на магнітах, від вибуху”,написав голова благодійної організації “Координаційний гуманітарний центр” Євген Коляда.

Росіяни атакували автівку волонтерів в Краматорську, коли ті прямували на евакуацію 4 листопада
Волонтери, автівку яких дроном атакували росіяни в Краматорську. Фото: Євген Коляда

Нагадаємо, 30 жовтня російський дрон атакував автівку “Краматорського обʼєднання волонтерів”, коли евакуаційна група виїхала опрацьовувати заявки жителів на виїзд. У результаті троє волонтерів дістали поранення — один із них у важкому стані.

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