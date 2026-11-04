Росіяни атакували автівку волонтерів в Краматорську, коли ті прямували на евакуацію 4 листопада

Наслідки російського удару по автівці волонтерів у Краматорську. Фото: Євген Коляда

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4 листопада війська країни-агресорки атакували дроном автівку волонтерів проєкту “Дорога життя” у Краматорську. Вони їхали на евакуацію цивільних. Ніхто не постраждав.

Про це пише “Суспільне. Донбас” з посиланням на співзасновника проєкту “Дорога життя” та волонтера Ваге Маміконяна.

Він розповів, що волонтери громадської організації “Громади старого міста” їхали на евакуацію за заявкою в Краматорську. Однак їхню цивільну автівку з відповідним маркуванням атакували окупанти дроном на оптоволокні.

За словами Маміконяна, ніхто серед екіпажу не постраждав, їх направили на обстеження до лікарні. Жителів забрали іншою автівкою.

“Всі живі. Хлопці сказали, що пробили каністру з соляркою і запаску. Все маркування повідлітало, бо на магнітах, від вибуху”, — написав голова благодійної організації “Координаційний гуманітарний центр” Євген Коляда.

Нагадаємо, 30 жовтня російський дрон атакував автівку “Краматорського обʼєднання волонтерів”, коли евакуаційна група виїхала опрацьовувати заявки жителів на виїзд. У результаті троє волонтерів дістали поранення — один із них у важкому стані.