Росіяни атакували евакуаційне авто в Краматорську: троє волонтерів поранені

Наслідки російського удару по автівці "Краматорського обʼєднання волонтерів", 30 жовтня 2026 року. Фото: Денис Христов

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30 жовтня російський дрон атакував автівку “Краматорського обʼєднання волонтерів”, коли евакуаційна група виїхала опрацьовувати заявки жителів на виїзд. У результаті троє волонтерів дістали поранення — один із них у важкому стані.

Про це журналістам Вільного Радіо повідомив засновник громадської організації “Краматорське обʼєднання волонтерів” Богдан Зуяков.

За його словами, 30 жовтня евакуаційна група мала опрацювати пʼять заявок на евакуацію. Із прифронтового міста планували вивезти близько 10 людей, але дорогою до їхніх домівок автівку волонтерів атакував російський дрон.

Наслідки російського удару по автівці "Краматорського обʼєднання волонтерів", 30 жовтня 2026 року. Фото: Денис Христов

Наслідки російського удару по автівці "Краматорського обʼєднання волонтерів", 30 жовтня 2026 року. Фото: Денис Христов

“Три члени екіпажу поранені — два легких, а інший у важкому стані. Один [волонтер, який дістав легке поранення] відмовився від госпіталізації. Іншого оглядають медики”, — розповів Богдан Зуяков.

Нагадаємо, 21 серпня 2026 року набув чинності наказ Мінгромад, згідно з яким усю Краматорську громаду оголосили зоною ведення активних бойових дій. Попри активну евакуацію, станом на 27 жовтня на її території досі залишаються 26,5 тисячі людей.