Наслідки російських ударів по Донецькій області 23 листопада 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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Понад 1,7 тисячі ударів завдали війська країни-агресорки по житлових кварталах та лінії фронту підконтрольної частини Донецької області за добу 23 листопада. Через ці атаки загинули двоє людей, ще пʼятеро дістали поранень. Жертвами загарбників стали жителі Словʼянська та Краматорська. Більше про наслідки обстрілів та ситуацію на фронтах регіону — читайте далі.

Які міста та села обстріляли росіяни на Донеччині 23 листопада

За минулу добу під ударами Росії перебували сім населених пунктів Донецької області, пишуть в поліції. Окупанти били по Краматорську, Словʼянську, Черкаському, Шабельківці, Ясногірці, Очеретиному та Сергіївці.

Загалом війська країни-агресорки завдали 1 715 ударів по житлових кварталах та лінії фронту підконтрольної частини регіону. Руйнувань зазнали 27 цивільних обʼєктів, з яких вісім — житлові будинки.

Так, у Краматорську росіяни поцілили FPV-дроном по евакуаційному автомобілю — загинули двоє людей, ще стільки ж зазнали поранень. Загалом внаслідок атак у місті фіксували руйнування двох багатоповерхівок та одного приватного будинку, закладу освіти й чотирьох автівок.

Ще троє поранених — у Словʼянську, де фіксували шість влучань, зокрема FPV-дронами. Окупанти пошкодили три багатоповерхівки, поштомат та чотири машини.

У Черкаському загарбники пошкодили приватний будинок і гараж, у Шабельківці — заклад освіти та нежитлове приміщення, а в Ясногірці — приватний будинок і цивільне авто.

За даними Донецької ОВА, за минулу добу з лінії фронту вдалося евакуювати 781 людину, у тому числі 42 дитини.

Ситуація на фронтах Донецької області

Лиманському напрямку, Українські військові відбили спроби загарбників вклинитися в оборону на пишуть в Генштабі ЗСУ. Росіяни проводили чотири атаки в районах Зеленої Долини, Зарічного та в бік Лимана. На Слов’янському напрямку окупанти чотири рази атакували у районах Діброви та Ямполя. Водночас на Краматорському відтинку обійшлося без штурмів.