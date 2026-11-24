Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
23 листопада війська країни-агресорки атакували газовиків у Словʼянську, коли ті виконували аварійні роботи. Серед працівників ніхто не постраждав, однак автівка зазнала пошкоджень.
Про це повідомили в АТ “Донецькоблгаз”.
За їхніми словами, двоє працівників компанії — водій та слюсар — виїхали на аварійну заявку. Поки вони намагалися усунути несправність, однак з’явився російський FPV-дрон, розповіли в компанії.
Працівники встигли сховатися. Безпілотник покружляв навколо службового автомобіля та вдарив по ньому.
“Машина почала горіти. Газовики не розгубилися та самостійно загасили пожежу вогнегасником. Після цього забрали дороговартісний робочий інструмент і пішки повернулися до управління. Дорогою вони бачили ще два автомобілі, які горіли”, — розповіли в компанії.
Там уточнили, що обидва працівники залишилися живими та неушкодженими.
Нагадаємо, станом на листопад 2026 року лише близько 30% мешканців Донецької області сплачують рахунки за газ. У 2025 році цей показник сягав половини населення області. За рік частка тих, хто платить за газ, зменшилася на 20 відсоткових пунктів.