Лише близько 30% жителів Донеччини платять за газ. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Станом на листопад 2026 року лише близько 30% мешканців Донецької області сплачують рахунки за газ. У 2025 році цей показник сягав половини населення області. За рік частка тих, хто платить за газ, зменшилася на 20 відсоткових пунктів.

Про ситуацію у газорозподільчій системі розповів журналістам “Вчасно” голова правління Донецькоблгазу Вадим Батій.

За його словами, навіть коли за газ платили половина жителів підконтрольної частини Донеччини, цих коштів не вистачало на обслуговування газових мереж і зарплати працівникам.

Крім цього, кількість абонентів зменшується. Зокрема, за даними газовиків, у Краматорську вже є “сотні будинків, де ніхто не живе”. Їх відключають від системи газопостачання.

“Ми чекаємо довідку, що усі мешканці будинку евакуювалися. Її надають місцеві управляючі компанії. Після цього можемо відключити або увесь будинок, або окремі під’їзди. Були будинки, де “заселеній” частині лишали газопостачання, а у пустих під’їздах його перекривали. Така ж схема і після прильотів”, — пояснив Вадим Батій.

Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення Росії на підконтрольній українському уряду частині Донеччини було 7,5 тисячі кілометрів газопроводів. Станом на листопад 2026 року залишилося лише 1,7 тисячі кілометрів. Понад 70% мереж зруйнували під час бойових дій.