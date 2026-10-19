Де лінія фронту в Донецькій області на 19 жовтня 2026 року: зведення ОВА, ЗСУ та поліції

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Понад 1,8 тисячі ударів завдали війська країни-агресорки по житлових кварталах та лінії фронту підконтрольної частини Донецької області за добу 18 жовтня. Через ці атаки загинули двоє людей, ще стільки ж зазнали поранень. Жертвами росіян стали жителі Дружківки та Краматорська. Більше про ситуацію в регіоні та на його фронтах — читайте далі.
За минулу добу під вогнем російських військ перебували вісім населених пунктів Донецької області, пишуть у поліції. Окупанти били по Дружківці, Словʼянську, Краматорську, Біленькому, Ясногірці, Долині, Золотих Прудах та Староварварівці.
Загалом окупанти завдали 1 805 ударів по лінії фронту та житлових кварталах підконтрольної частини регіону. Руйнувань зазнав 41 цивільний обʼєкт, зокрема 27 житлових будинків.
Один загиблий та поранений — у Краматорську. Загарбники завдали по місту 14 ударів, з них 7 авіабомбових. Там фіксували пошкодження 8 багатоквартирних і 4 приватних домівок, церкви, торгівельного кіоску, автомагазину, шинного центру, нежитлового приміщення та 2 цивільних авто.
У Дружківці через атаку російського FPV-дрона загинув мирний житель, ще одна людина зазнала травм.
Також чотирма FPV-дронами загарбники пошкодили у Словʼянську будинок, автомобіль ДСНС і 2 цивільні машини.
У Біленькому фіксували руйнування 6 приватних будинків, у Староварварівці — 7 осель, у Золотих Прудах — заклад освіти.
Як звітують в Донецькій ОВА, за минулу добу з лінії фронту евакуювали ще 295 людей, зокрема 23 дитини.
На Слов’янському напрямку загарбники двічі атакували у районі Кривої Луки. На Краматорському напрямку — не штурмували.
На Костянтинівському напрямку Сили оборони зафіксували 21 атаку. Російські війська вели наступи у районі Костянтинівки та у бік Розкішного, Миколайпілля й Новогригорівки.
Нагадаємо, Колодязі на Лиманському напрямку вдалося деокупувати в межах четвертого етапу операції “Вівальді”. Аби звільнити село, українські військові залучили піхоту, механізовані підрозділи та безпілотні системи. Повернути населений пункт вдалося завдяки спільній роботі різних ланок Сил оборони.