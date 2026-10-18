“Закрили небо та оточили село”: як звільняли Колодязі в межах операції “Вівальді” на Лиманському напрямку

Колодязі Лиманської громади на мапі. Фото: DeepState

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Колодязі на Лиманському напрямку вдалося деокупувати в межах четвертого етапу операції “Вівальді”. Аби звільнити село, українські військові залучили піхоту, механізовані підрозділи та безпілотні системи. Повернути населений пункт вдалося завдяки спільній роботі різних ланок Сил оборони.

Про це розповів начальник штабу батальйону безпілотних систем Fatum 60 ОМБр на позивний Краш в етері “Суспільне. Студія”.

За його словами, всі чотири етапи наступальної операції “Вівальді” на Лиманському напрямку українські захисники просувалися на схід, а в останньому сезоні перед бійцями 60 бригади поставили завдання з деокупації Колодязів — це “доволі важливий населений пункт”, каже оборонець.

Зокрема, батальйон безпілотних систем мав супроводжувати та “закрити” небо перед піхотою, аби унеможливити ураження з боку окупантів. Захисникам вдалося придушити всі вогневі засоби та виконати мету. Паралельно з цим 3-й механізований батальйон — основна рушійна сила — оточив село без завʼязування вуличних боїв, а 1-й механізований мав не підпустити підсилення росіян на ділянку, розповів Краш.

“Ми, своєю чергою, знищували та відповідали за безпеку усього неба. Також придушували гармати, підвіз логістики, працювали по російських пілотах, аби наша піхота могла виконати свої задачі”, — розповів про подробиці операції начальник штабу.

Він уточнив, що під час четвертого етапу “Вівальді” бійці батальйону безпілотних систем знешкодили близько 500 російських військових — як вбитими, так і пораненими. А ще пілоти били по броньованій, автомобільній та мототехніці загарбників — понад двох сотень різноманітної техніки: РСЗВ “Град”, “Ураган”, танки, ББМ, квадроцикли тощо.

“Звично дуже для деокупованих населених пунктів — це такі міста-примари. Одразу видно, де ступала нога окупанта. Всі пункти під контролем Третього армійського корпусу, там стоять наші сили й унеможливлюють інфільтрацію противника. Але життя цивільного в цих містах або немає, або дуже мало. Це звична ситуація для лінії фронту”, — розповів Краш.

Більше про операцію “Вівальді”

15 вересня командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив про проведення українськими силами наступальної операції “Вівальді” на півночі Донецької області. Українські військові вже змогли деокупувати село Середнє Лиманської громади, а також зачистити від російської піхотної інфільтрації населені пункти Новоселівка, Ярова, Коровій Яр та Олександрівка — ці населені пункти не були окуповані, але туди проникали окремі російські групи.

За перший етап операції українські сили зачистили близько 75 квадратних кілометрів території та деокупували ще 10. Окремим напрямом операції стала боротьба з російською логістикою: через удари дронів загарбники перенесли постачання пально-мастильних матеріалів за межі України, у Воронезьку область, де розгорнули трубопровід і склади.

Однією з бригад, яка починала “Вівальді”, була 66-та окрема механізована бригада імені Мстислава Хороброго. Свідчення її командира Ростислава Силівакіна про початок операції та чи змінює вона ситуацію на Донеччині — переповідали в окремому матеріалі.

20 вересня українські військові розповіли про другий етап операції. ЗСУ звільнили Шандриголове та Дерилове Лиманської громади. Разом із тим захисники повністю контролюють Дробишеве. Шандриголове захисники назвали “критичною точкою” як для українських військових, так і для російських армійців на Лиманській ділянці фронту.

Ми вже публікували 15 перших фото Шандриголового після звільнення ЗСУ.

28 вересня Третій армійський корпус ЗСУ повідомив про результати третього етапу наступальної операції “Вівальді” на Лиманщині: українським силам вдалося звільнити Нове, Рідкодуб та Катеринівку, а також відновити контроль над Карпівкою та Новомихайлівкою. Площа деокупованої території від початку операції вже досягла 176 км².

Нагадаємо, 14 жовтня стало відомо, що українські військові звільнили ще три населені пункти на Лиманському напрямку в межах операції “Вівальді”. Йдеться про Зелену Долину, Липове й Колодязі — 101 км² території.