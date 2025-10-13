Жертви російської атаки на Костянтинівку 13 жовтня 2025-го. Фото: Сергій Горбунов

13 жовтня російські війська вчергове били по прифронтовій Костянтинівці — друга підтверджена атака міста, жертвами якої стали цивільні. Відомо про двох загиблих та трьох поранених.

Про це повідомив очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

За його даними, через чергові російські атаки ударними FPV-дронами по Костянтинівці є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Так, дрон окупантів влучив у легковий автомобіль, у якому пересувалися місцеві жителі. Внаслідок вибуху двоє людей загинули на місці.

Ще двоє цивільних зазнали поранень під час руху автомобілем та самостійно звернулися по медичну допомогу до лікарні у Дружківці. Також один містянин зазнав поранень під час іншої атаки безпілотника на місто.

Місцевих вкотре закликають виїхати до більш безпечних регіонів України. З питань евакуації потрібно звертатися за цими номерами:

+38 (050) 56-78-887;

+38 (093) 42-01-883.

Нагадаємо, протягом 12 жовтня 2025 року росіяни завдали понад 2 тисячі ударів по території області. Зокрема, під вогнем опинилися 11 населених пунктів регіону. У двох із них через обстріли є загиблі серед місцевих, в інших обійшлося без жертв, але руйнувань зазнали цивільні об’єкти.