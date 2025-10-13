Протягом 12 жовтня 2025 року росіяни завдали понад 2 тисячі ударів по території області. Зокрема, під вогнем опинилися 11 населених пунктів регіону. У двох із них через обстріли є загиблі серед місцевих, в інших обійшлося без жертв, але руйнувань зазнали цивільні об’єкти. Детальніше про ситуацію на Донеччині читайте у зведенні.
Загиблі були в Сіверську та Юріївці
За даними поліції Донеччини, минулої доби війська РФ завдали ударів по Сіверську, Дружківці, Костянтинівці, Лиману, Миколаївці, Святогірську, Слов’янську, а також Юріївці, Рай-Олександрівці, Тетянівці та Щуровому.
На Сіверськ окупанти скинули бомбу “КАБ-250”. Внаслідок удару в місті загинула цивільна людина, пошкоджень дістали чотири приватні будинки.
Ще один цивільний загинув у Юріївці Криворізької громади. На село росіяни скинули бомбу “ФАБ-250” з уніфікованим модулем планування й корекції, який дозволив управляти ударом. Там також постраждав будинок.
Крім того, відомо про такі наслідки ударів по регіону:
на Костянтинівку війська РФ скинула бомбу “КАБ-250”, пошкодивши чотири багатоквартирні будинки й заклад освіти;
у Дружківці внаслідок влучання БПЛА “Італмас” постраждали два приватні будинки;
ще двома такими ж безпілотниками росіяни атакували Слов’янськ, де пошкодили об’єкти на території спорткомплексу;
у Миколаївці три авіабомби пошкодили об’єкт інфраструктури;
у селі Рай-Олександрівка Миколаївської громади БПЛА “Молнія-2” завдав пошкоджень амбулаторії;
у Святогірську внаслідок ударів двох FPV-дронів зазнали руйнувань два цивільні автомобілі;
у селі Тетянівка Святогірської громади пошкоджена приватна оселя;
у селі Щурове Лиманської громади постраждала їдальня.
Також у ніч на 13 жовтня окупанти скерували чотири дрони на Краматорськ. Там зафіксували пошкодження адмінбудівлі й промислової зони, але, за попередніми даними, постраждалих у місті немає.
Однак очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін наводить інші дані. За його інформацією, перелік руйнувань у населених пунктах дещо відрізняється. Зокрема, посадовець стверджує, що у Святогірську постраждав санаторій, а в Щуровому — адмінбудівля. Також, за даними начальника ОВА, під обстріл потрапив будинок у Лимані.
Крім того, російський обстріл пошкодив будинок, адмінбудівлю і господарчу споруду в Андріївці. Імовірно, село опинилося під ударом уже після опівночі.
Минулої доби росіяни тиснули на фронтах Донеччини рідше, ніж зазвичай
За інформацією Генштабу ЗСУ, 12 жовтня війська РФ атакували позиції українських військових у регіоні 97 разів. Це найменша кількість атак мінімум за останній тиждень. Для порівняння, протягом 11 жовтня їх було 135. Загалом на різних відтинках фронту Донеччини:
на Лиманському напрямку окупанти дев’ять разів намагалися просунутися у районах Новомихайлівки, Дробишевого, Мирного, Зеленого Гаю та Шандриголового;
на Слов’янському напрямку росіяни тричі йшли в атаку в районах Ямполя, Серебрянки та Виїмки;
на Краматорському напрямку відбулося два боєзіткнення — обидва в напрямку Ступочок;
на Костянтинівському напрямку війська РФ провели 13 атак у районах Щербинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру й Полтавки;
на Покровському напрямку українські військові зупинили 46 наступальних дій окупантів у районах Володимирівки, Шахового, Никонорівки, Новоекономічного, Родинського, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Удачного, Новосергіївки, Котлярівки, Горіхового, Дачного й самого Покровська;
на Олександрівському напрямку захисники відбили 24 атаки поблизу Іванівки, Олександрограда, Соснівки, Січневого, Вороного, Степового, Вербового, Олексіївки та Новогригорівки.