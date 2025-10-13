Підтримайте Вільне Радіо
Протягом вересня на Донеччині через російські обстріли поліція зафіксувала загибель 97 цивільних мешканців, а також поранення ще 268. Серед загиблих дітей не було, однак п’ятеро неповнолітніх зазнали поранень. За кількістю загиблих і поранених місяць був другим за 2025 рік, більше людей стали жертвами російських ударів тільки у липні.
Про це йдеться у відповіді ГУНП в Донецькій області на інформаційний запит журналістів Вільного Радіо.
Так, у липні 2025 року, який поки є місяцем, за який на Донеччині обірвалися найбільше життів цивільних мешканців за 2025 рік, загинули 107 цивільних, поранень зазнали ще 297. Серед загиблих тоді була одна дитина, а серед поранених — двоє.
У вересні 2025 року найтрагічнішим днем було 9 вересня. Тоді російські загарбники атакували у Яровій Лиманської громади цивільних, які стояли у черзі за пенсією до мобільного відділення Укрпошти. Окрім цього, били й по інших населених пунктах. Загалом 9 вересня 2025 року загинули 28 цивільних, поранень зазнали ще 20.
Протягом 2025 року поліція вже зафіксувала таку кількість загиблих і поранених цивільних на Донеччині:
Загалом за перші дев’ять місяців 2025 року, за даними поліції, на Донеччині через обстріли загинули 659 цивільних, поранень зазнали 1636.
