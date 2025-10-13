Підтримати
У вересні на Донеччині через обстріли загинули 97 цивільних, поранень зазнали ще 268

В'ячеслав Попович
Читати російською

Протягом вересня на Донеччині через російські обстріли поліція зафіксувала загибель 97 цивільних мешканців, а також поранення ще 268. Серед загиблих дітей не було, однак п’ятеро неповнолітніх зазнали поранень. За кількістю загиблих і поранених місяць був другим за 2025 рік, більше людей стали жертвами російських ударів тільки у липні.

 

Про це йдеться у відповіді ГУНП в Донецькій області на інформаційний запит журналістів Вільного Радіо.

Так, у липні 2025 року, який поки є місяцем, за який на Донеччині обірвалися найбільше життів цивільних мешканців за 2025 рік, загинули 107 цивільних, поранень зазнали ще 297. Серед загиблих тоді була одна дитина, а серед поранених — двоє.

У вересні 2025 року найтрагічнішим днем було 9 вересня. Тоді російські загарбники атакували у Яровій Лиманської громади цивільних, які стояли у черзі за пенсією до мобільного відділення Укрпошти. Окрім цього, били й по інших населених пунктах. Загалом 9 вересня 2025 року загинули 28 цивільних, поранень зазнали ще 20.

Протягом 2025 року поліція вже зафіксувала таку кількість загиблих і поранених цивільних на Донеччині:

  • у січні загинули 92 людини, поранень зазнали 35 (з них 5 — діти);
  • у лютому загинули 45 людей, поранень зазнали 149 (з них 9 — діти);
  • у березні загинули 69 людей (з них 5 — діти), поранень зазнали 218 (з них 18 — діти);
  • у квітні загинули 57 людей, (зокрема одна дитина) поранень зазнали 125 (з них 5 — діти);
  • у травні загинули 61 людина, поранень зазнали 192 (з них 6 — діти);
  • у червні загинули 58 людей (зокрема одна дитина), поранень зазнали 167 (з них 4 — діти);
  • у липні загинули 107 людей (зокрема одна дитина), поранень зазнали 297 (з них 2 — діти);
  • у серпні загинули 73 людини, поранень зазнали 185 (з них 4 — діти);
  • у вересні загинули 97 людей, поранень зазнали 268 (з них 5 — діти).

Загалом за перші дев’ять місяців 2025 року, за даними поліції, на Донеччині через обстріли загинули 659 цивільних, поранень зазнали 1636.

Нагадаємо, у неділю вранці волонтери Гуманітарної місії “Проліска” змогли заїхати до найбільш небезпечних районів Костянтинівки та вивезти звідти дев’ятьох місцевих. Їх доправили у безпечне місце.

