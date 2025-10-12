Евакуація людей з Костянтинівки. Фото: Євген Ткачов

У неділю вранці волонтери Гуманітарної місії “Проліска” змогли заїхати до найбільш небезпечних районів Костянтинівки та вивезти звідти дев’ятьох місцевих. Їх доправили у безпечне місце.

Про це написав керівник гуманітарної місії “Проліска” на Донеччині Євген Ткачов.

“Недільний ранок в Костянтинівці. Зруйновані московитами московитські церкви. Знов “краї Костянтинівки” з евакуаціями невідомо на якій відстані від окупантів… На дорогах все більше згорілої техніки”, — написав Євген Ткачов.

За його словами, попри небезпеку, евакуаційна група змогла дістатися навіть крайніх вулиць міста — у напрямку Бахмута та Часового Яру.

Раніше евакуйованих довозили до Дружківки, але зараз, через погіршення безпекової ситуації, доправляють їх до Краматорська. Там евакуйовані отримали тимчасове житло і допомогу.

Раніше ми писали, що за місяць із прифронтової зони Донеччини евакуювали понад 3 тисячі людей, здебільшого з Костянтинівки та Добропілля.