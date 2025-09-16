Дрони "Герань-3". Колаж від Вільного Радіо

Від вересня 2025 року поліція Донеччини у своїх щоденних зведеннях про наслідки російських обстрілів у регіоні почала регулярно згадувати порівняно нові російські дрони “Герань-3”. Це Shahed із реактивним двигуном та камерою, яким загарбники вже атакували Краматорськ, Слов’янськ та Дружківку. Розповідаємо, що відомо про цю зброю, які небезпеки вона несе та у чому відмінність цього покоління Shahed від попередніх.

Що відомо про технічні характеристики дрона “Герань-3”

Згідно з інформацією від Головного управління розвідки, “Герань-3” має китайський турбореактивний двигун Telefly JT80 та здатна розвивати швидкість від 300 до 370 кілометрів на годину. Максимальної швидкості безпілотник досягає у зонах дії української ППО та на фінальних етапах польоту, коли знижується на ціль.

Дрони “Герань-1” (Shahed 131) та “Герань-2” (Shahed 136), які Росія регулярно застосовує для ударів по Україні, мають карбюраторні двигуни, а тому — нижчу швидкість руху — до 180 кілометрів на годину. Це приблизно вдвічі менше, ніж у “Герані-3”.

Втім, за цю швидкість нова модель “Герані” заплатила дальністю роботи: вона становить не більше 1 000 кілометрів проти 2 500 кілометрів у старших версій.

ГУР не опублікувало інформації стосовно ваги бойової частини, яку здатна нести “Герань-3”. Російські джерела повідомляють, що дрон має нову 90-кілограмову БЧ (як у “Герані-1” та “Герані-2”). Втім, ці дані могли опублікувати з пропагандистською метою.

“Герань-3”, як згадано вище, є російською локалізованою версією іранського Shahed 238. Інформації про його технічні характеристики є більше, вона, зокрема, викладена в отриманих хакерами документах іранської компанії Sahara Thunder. Згідно з ними, дрон має 50-кілограмову бойову частину, що приблизно вдвічі менше від показників старших версій.

“Герань-3” оснащена також камерою, як деякі старші модифікації Shahed.

Свою особливість має звук, з яким “Герань-3” наближається до цілі. Якщо гвинтові Shahed звучать як мопеди або газонокосарки, то реактивний має характерний свист, йдеться у матеріалі Defence Express.

По яких містах на Донеччині росіяни б’ють дронами “Герань-3”

На Донеччині влучання дронів “Герань-3” по цивільній інфраструктурі поліція почала періодично фіксувати з червня 2025 року (інколи у зведеннях дрон фігурує під назвою “Італмас”). Однак у вересні ці удари почали набувати регулярного характеру:

Висновки

Дрон “Герань-3” поповнив перелік озброєння, яке російські загарбники застосовують для ударів по Україні. Його двигун робить безпілотник швидшим за попередні версії Shahed, тому українські оборонці мають менше часу на реакцію та знищення цієї повітряної цілі.

Хоч за збільшену швидкість конструкторам нового Shahed і довелося заплатити зменшенням бойової частини та зниженням дальності польоту, для жителів Донеччини “Герань-3” несе додаткові загрози. Її дальності досі достатньо для того, аби досягти будь-якої точки в регіоні, а вища швидкість зменшує ймовірність успішного збиття.

Як цивільне населення Донеччини, так і українські військові, стикнулися з новою загрозою в небі, яка все частіше дає про себе знати.

Нагадаємо, протягом понеділка, 15 вересня, росіяни завдали по території Донецької області 2043 удари, пишуть у поліції. Під вогнем опинилися 14 населених пунктів регіону, де знову не обійшлося без жертв серед цивільних. У Костянтинівці загинула цивільна людина. Загальна кількість поранених у регіоні досягла 14, найбільше — у Дружківці.