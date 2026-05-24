Де лінія фронту у Донецькій області на 24 травня: зведення ОВА, ЗСУ та поліції

Наслідки російських атак у Донецькій області, 23 травня 2026-го. Фото: ГУНП Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Більш як 1,1 тисячі разів війська країни-агресорки атакували житлові квартали та лінію фронту підконтрольної частини Донецької області упродовж доби 23 травня. Внаслідок цих атак загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранень. Жертви серед цивільного населення були, зокрема у Краматорську, Дружківці та Костянтинівці. Більше про наслідки – читайте далі.

Які міста та села атакували росіяни на Донеччині 23 травня

Під вогнем російських військ перебували вісім населених пунктів, пишуть у поліції Донецької області. Зокрема, окупанти атакували Дружківку, Костянтинівку, Краматорськ, Миколаївку, Слов’янськ, Малотаранівку, Черкаське та Новофедорівку.

Загалом країна-агресорка 1 162 рази атакувала житлові квартали та лінію фронту регіону. Руйнувань зазнали 57 цивільних об’єктів, з яких 42 – домівки.

Так, по Краматорську загарбники завдали десять ударів: бомбою “КАБ-250”, артилерією, FPV-дронами та БпЛА “Молнія-2”. Через ці атаки загинула людина, ще двоє зазнали поранень. У місті фіксували руйнування чотирьох багатоповерхівок та двох приватних будинки, а ще підприємства.

Крім того, під ранок Росія знову атакувала місто – під ударом були ринок і житловий сектор.

У Костянтинівці війська країни-агресорки ударом БпЛА “Молнія-2” вбили місцевого жителя, ще одну людину поранили. У місті фіксували руйнування приватного будинку.

Ще троє цивільних зазнали поранень у Дружківці, по якій окупанти били FPV-дронами. Там також фіксували руйнування супермаркету.

У Миколаївці росіяни знищили багатоповерхівку, у Малотаранівці – автомобіль. У Черкаському пошкоджень зазнали 34 приватних будинки та цивільний транспорт.

Як уточнили у Донецькій ОВА, за минулу добу з лінії фронту вдалося евакуювати 131 людину, серед них 27 дітей.

Ситуація на фронтах Донецької області

На Лиманському напрямку російські війська 14 разів намагалися вклинитися в українську оборону, пишуть в Генштабі ЗСУ. Зокрема, окупанти наступали у районах Ямполя, Лимана, Зарічного, Діброви, Озерного, Новоселівки та в бік Чернещини, Новосергіївки, Ставків і Дробишевого.

На Слов’янському напрямку окупанти штурмували три рази у районах Закітного, Рай-Олександрівки та Кривої Луки. На Краматорському напрямку загарбники проводили два наступи в районі Маркового та у бік Юрківки.

На Костянтинівському напрямку військові російської армії здійснили 21 атаку поблизу Плещіївки, Іванопілля, Костянтинівки, Степанівки, Іллінівки, Торецька, Кучерів Яру та Софіївки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 50 атак агресора у районах Родинського, Новоолександрівки, Гришиного, Сергіївки, Котлиного, Удачного, Молодецького та у бік Шевченка, Білицького і Новопавлівки.

Нагадаємо, у ніч на 24 травня війська країни-агресорки застосували проти України 600 дронів та 90 ракет різних типів, зокрема балістичну. Під масовану атаку потрапила столиця – там фіксували влучання у всіх районах. Кількість жертв обстрілів сягає понад пів сотні цивільних.