Двоє людей загинули та троє дістали поранень у Костянтинівці від початку доби 21 вересня

Наслідки російської атаки у Костянтинівці 21 вересня. Фото: Сергій Горбунов

21 вересня росіяни вчергове атакували Костянтинівку з різних видів озброєння. Через ці удари загинули двоє людей, ще троє дістали поранень. У місті фіксують руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

За його даними, місто тричі обстріляли із РСЗВ “Смерч”, авіабомбою ФАБ-250 із модулем планування та корекції, а ще з артилерії й дронів. Загалом жертвами ударів стали п’ятеро людей — двоє загиблих та троє поранених.

У місті фіксували руйнування щонайменше чотирьох багатоповерхівок, магазину та торговельного центру. Остаточні наслідки встановлюють.

Оновлено: волонтер “Проліски” Євген Ткачов показав наслідки російських ударів по оточеній боями Костянтинівці. Він розповів у коментарі Вільному Радіо, що вирушив до міста на евакуацію пораненої жінки.

“Дрони шарашили всю дорогу — п’ять чи шість уражених автівок нових. Побачив на шляху, що палає приватний будинок, евакуював пораненого чоловіка та жінку з контузією. Знову на евакуацію — ще одна палаюча багатоповерхівка, там теж був поранений”, — каже Ткачов.

Він додав, що постраждалих доправив у лікарню в Дружківці. За інформацією Костянтинівської ВА, загалом жертвами російських атак 21 вересня стали п’ятеро людей — двоє загиблих та троє поранених.

Жителів Костянтинівки вкотре закликають виїхати до більш безпечних регіонів України. З питань евакуації необхідно звертатися за цими номерами:

+38 (050) 56-78-887;

+38 (093) 42-01-883.

Нагадаємо, російські війська систематично нищать оточену боями Костянтинівку — центральна частина міста зруйнована на 60-70%. Волонтери продовжують вивозити людей, однак є й ті, хто залишатиметься “до останнього”. Вони ховаються від атак у підвалах, живуть без світла, води та газу.