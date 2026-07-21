Росіяни атакували Знаменівку та Дружківку 21 липня: є загиблі та поранені

Наслідки російської атаки на Знаменівку 21 липня 2026-го. Фото: прокуратура Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

21 липня війська країни-агресорки атакували цивільну автівку в Знаменівці Олександрівської громади. Внаслідок удару загинули двоє людей, ще четверо дістали поранень. Також окупанти били по Дружківці — там є постраждалі.

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

За їхніми даними, близько 13:25 російські війська атакували село Знаменівка Олександрівської громади.

Під удар потрапив автомобіль, у якому перебували цивільні. Місцевий житель 76 років та 68-річна жінка загинули на місці, розповіли у прокуратурі Донеччини.

Ще троє людей – двоє жінок та чоловік дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Їм надали медичну допомогу.

Оскільки жертвами атаки стали цивільні, у прокуратурі розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину – ч. 2 ст. 438 КК України.

Оновлено: за оновленою інформацією від Донецької ОВА, у Знаменівці Олександрівської громади росіяни поцілили в цивільну автівку — 2 людини загинули, ще 4 зазнали поранень.

Також від початку доби війська країни-агресорки атакували Дружківку — там поранень зазнали троє цивільних. Окупанти також пошкодили домівки.

“Росіяни знову били по тих, хто їхав у своїх справах і перебував у власних домівках. Вони свідомо перетворюють звичайне життя на мішень, полюють на цивільних і залишають після себе смерть та руїни”, — написав голова ОВА Вадим Філашкін.

Нагадаємо, 20 липня поліція зафіксувала 1378 російських атак по лінії фронту та житловому сектору на підконтрольній частині Донеччини: війська країни-агресорки атакували щонайменше 11 населених пунктів.