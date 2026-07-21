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Росіяни атакували Знаменівку та Дружківку 21 липня: є загиблі та поранені

Богдан Комаровський
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21 липня війська країни-агресорки атакували цивільну автівку в Знаменівці Олександрівської громади. Внаслідок удару загинули двоє людей, ще четверо дістали поранень. Також окупанти били по Дружківці — там є постраждалі. 

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

За їхніми даними, близько 13:25 російські війська атакували село Знаменівка Олександрівської громади.

Під удар потрапив автомобіль, у якому перебували цивільні. Місцевий житель 76 років та 68-річна жінка загинули на місці, розповіли у прокуратурі Донеччини.

Ще троє людей – двоє жінок та чоловік дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Їм надали медичну допомогу.

Двоє людей загинули, троє поранені через російську атаку на Знаменівку 21 липня
Наслідки російської атаки на Знаменівку 21 липня 2026-го. Фото: прокуратура Донеччини

Оскільки жертвами атаки стали цивільні, у прокуратурі розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину – ч. 2 ст. 438 КК України.

Оновлено: за оновленою інформацією від Донецької ОВА, у Знаменівці Олександрівської громади росіяни поцілили в цивільну автівку — 2 людини загинули, ще 4 зазнали поранень.

Також від початку доби війська країни-агресорки атакували Дружківку — там поранень зазнали троє цивільних. Окупанти також пошкодили домівки.

“Росіяни знову били по тих, хто їхав у своїх справах і перебував у власних домівках. Вони свідомо перетворюють звичайне життя на мішень, полюють на цивільних і залишають після себе смерть та руїни”, — написав голова ОВА Вадим Філашкін.

Нагадаємо, 20 липня поліція зафіксувала 1378 російських атак по лінії фронту та житловому сектору на підконтрольній частині Донеччини: війська країни-агресорки атакували щонайменше 11 населених пунктів.

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