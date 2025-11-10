Де лінія фронту у Донецькій області на 10 листопада 2025 року: зведення ОВА, ЗСУ та поліції

Наслідки російських атак у Донецькій області за 9 листопада 2025 року. Фото: ГУНП Донеччини

Не менш як 1,7 тисячі ударів по житлових кварталах та лінії фронту завдали війська країни-агресорки упродовж минулої доби. Через ці атаки поранень дістали двоє цивільних — усі в Костянтинівці. Найбільш активним на фронтах регіону залишається Покровський напрямок.

Які міста та села обстріляли Росіяни у Донецькій області за 9 листопада

Російські війська обстріляли загалом п’ять населених пунктів Донецької області за минулу добу, пишуть у поліції. Так, окупанти били по Костянтинівці, Краматорську, Лиману, Слов’янську та Кам’янці.

Усього війська країни-агресорки атакували житлові квартали та лінію фронту регіону 1 775 разів. Руйнувань зазнали 11 об’єктів, з них 8 — житлові будинки.

На Костянтинівку росіяни скинули бомбу “КАБ-250” — поранили двох цивільних, зруйнували багатоквартирний будинок. У Краматорську внаслідок влучання БпЛА “Герань-2” руйнувань зазнали 6 приватних будинків.

По Слов’янську окупанти вдарили безпілотником “Гранат-4” — пошкодили багатоквартирний будинок та цивільне авто. У Лимані російський FPV-дрон понівечив лікарню.

Крім того, правоохоронці встановили інформацію про трьох загиблих цивільних у Покровську. Вони загинули внаслідок російського обстрілу 26 жовтня.

Як звітують в Донецькій ОВА, з лінії фронту вдалося евакуювати ще 148 людей, у тому числі 16 дітей.

Рятувальники ліквідували п’ять пожеж на Донеччині за добу 9 листопада

За минулу добу рятувальники ліквідували п’ять пожеж, дві з яких сталися внаслідок обстрілів.

Так, у Краматорську вночі російський агресор двічі обстріляв житлову забудову міста. Внаслідок обстрілів виникли пожежі у будинку та господарській споруді за різними адресами.

Тим часом у Дружківці надзвичайників залучали до ліквідації пожежі в адміністративній будівлі — вона зараз не працює. Причини та обставини виникнення загоряння з’ясовують відповідні фахівці.

Ситуація на фронтах Донецької області

На Лиманському напрямку росіяни атакували 20 разів, пишуть у Генштабі ЗСУ. Зокрема, окупанти намагалися просунутися вперед у районах Борівської Андріївки, Твердохлібового, Рідкодуба, Дерилового, Новоселівки, Карпівки, Торського та в напрямках населених пунктів Червоний Став, Ставки, Коровій Яр і Дробишеве.

На Слов’янському напрямку агресор атакував у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки та Сіверська. Загалом минулої доби на відтинку відбулося 13 боєзіткнень.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили дві російські атаки у районі Васюківки та в напрямку Міньківки. На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 29 атак поблизу Олександро-Шультиного, Білої Гори, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та у бік Софіївки й Іллінівки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 97 атак російських військ у районах Шахового, Заповідного, Білицького, Затишку, Красного Лимана, Родинського, Новоекономічного, Мирнограда, Зеленого, Даченського, Лисівки, Новомиколаївки, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького, Філії, Дачного та в напрямках Нового Шахового, Софіївки, Рівного й Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку ЗСУ відбили 27 російських штурмів у районах Ялти, Іванівки, Зеленого Гаю, Олександрограду, Новоселівки, Січневого, Орестополя, Степового, Рибного, Злагоди, Вербового та в напрямку Андріївки-Клевцового.

Нагадаємо, війська країни-агресорки не відмовилися від прориву поблизу Покровська, попри мінливу погоду. Нині на відтинку зменшилася кількість малих дронів, однак загальна насиченість БпЛА залишається високою. Серед таких безпілотників — “матки”, які несуть менші ударні апарати.