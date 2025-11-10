“Збільшують дальність”: росіяни на Покровському напрямку почали використовувати “дрон-матку”

Покровський напрямок на мапі. Фото: DeepState

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Війська країни-агресорки не відмовилися від прориву поблизу Покровська, попри мінливу погоду. Нині на відтинку зменшилася кількість малих дронів, однак загальна насиченість БпЛА залишається високою. Серед таких безпілотників — “матки”, які несуть менші ударні апарати.

Про це розповіла начальниця відділення комунікації 117 окремої важкої механізованої бригади Юлія Степанюк в етері “Суспільне. Студія”.

За її словами, росіяни поблизу Покровська можуть як скупчуватися, так і розосереджуватися — українські захисники уражають їх. Подекуди окупанти пробують застосувати бронетехніку або ж піхотні групи на мотоциклах. Передбачити їхні дії, зазвичай, неможливо, каже Степанюк.

Водночас через туманну погоду на відтинку зменшилася активність малих дронів, однак загальна насиченість БпЛА залишається високою. Росіяни почали активно застосовувати “дрони-матки”, якими доставляють кілька менших безпілотників для ударів.

“Зараз найбільше починають використовувати дрони так звані “матки” — дрон, який несе на собі два малесеньких, її спускає, їм це зараз вигідніше, тому що це дальність збільшує. Вони можуть по-іншому трошечки реагувати.

По авіації є ще спостережні розвідувальні дрони, постійно “Зали”, а за ними одразу й “Ланцети” літають баражуючі. Можна сказати, що КАБи також не зменшилися”, — розповіла речниця.

Вона уточнила, що війська країни-агресорки продовжують завдавати ударів з авіації — до 20 КАБів на добу. Окупанти б’ють по цивілних населених пунктах, зокрема, Білозерському.

Читати також: “Місто стрімкої евакуації”: який вигляд має Білозерське після російських атак у серпні 2025-го (фоторепортаж)

Нагадаємо, протягом останніх днів війська країни-агресорки неодноразово, але безрезультатно пробували пробратися до Гришиного. Щоб заплутати українських захисників, окупанти перевдягалися в цивільних.