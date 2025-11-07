Ситуація на Покровському напрямку. Скриншот Вільного Радіо з аналітичного порталу DeepState

Протягом останніх днів війська країни-агресорки неодноразово, але безрезультатно пробували пробратися до Гришиного. Щоб заплутати українських захисників, окупанти перевдягалися в цивільних.

Про це повідомили у пресслужбі 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Військові зазначили, що росіяни знизили активність у самому Покровську й стали менше переміщатися містом. Так вони намагаються мінімізувати свої втрати, поки очікують на поповнення з основних сил.

“Це підтверджується спробами ворога налагодити логістику через південні околиці Покровська. Зокрема, на цій ділянці противник кілька разів спробував здійснити перекидання особового складу з допомогою авто- та мототехніки. Сили оборони не допустили цього”, — заявили в 7-му корпусі ДШВ.

За їхніми даними, з початку листопада українські оборонці ліквідували в Покровську 71 окупанта. Ще 36 військових РФ дістали поранень.

Крім того, військові прокоментували ситуацію в Мирнограді, яка залишається напруженою. Вони припускають, що після численних невдалих спроб штурмувати місто зі сходу окупанти можуть спробувати змінити вектор руху.

Нагадаємо, протягом 6 листопада Сили оборони зупинили 58 штурмів на Покровському напрямку. Частина з них відбулася якраз у районі Покровська й Мирнограда.