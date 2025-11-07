Наслідки російських атак у Донецькій області 6 листопада 2025 року. Фото: поліція Донеччини

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Протягом 6 листопада 2025 року війська РФ завдали понад 2300 ударів по території регіону. Під вогнем в області опинилися щонайменше шість населених пунктів, у двох із них поранень дістали цивільні люди. Детальніше про ситуацію на Донеччині читайте у зведенні.

Поранені були в Костянтинівці й Малотаранівці

За інформацією поліції Донеччини, минулої доби окупанти скерували вогонь по містах Костянтинівка, Дружківка, Слов’янськ, Краматорськ, селищу Малотаранівка й селу Золотий Колодязь.

У Костянтинівці FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. Через удар поранення дістав місцевий житель.

Наслідки російських атак у Донецькій області 6 листопада 2025 року. Інфографіка: Вільне Радіо

Чоловік, поранений унаслідок російського удару по Костянтинівці 6 листопада 2025 року. Фото: поліція Донеччини

Малотаранівку Краматорської громади росіяни теж атакували з FPV-дрона. Він влучив у маршрутний автобус і поранив двох людей.

Також війська країни-агресорки скерували БПЛА “Молнія-2” по самому Краматорську. В епіцентрі атаки опинилися три приватні будинки.

Автобус, який постраждав унаслідок російської атаки на Малотаранівку 6 листопада 2025 року. Фото: поліція Донеччини

Ще одна приватна оселя постраждала в Слов’янську через три безпілотники типів “Гранат-4” і “Герань-2” (більш відомого як Shahed). У Дружківці FPV-дрон пошкодив сміттєвоз.

Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін додає, що в Добропіллі під вогнем опинився приватний будинок, у Лимані — адмінбудівля, у Лозовому Лиманської громади — дві крамниці, а в Сіверську — сім будинків. Імовірно, ці населені пункти потрапили під обстріли вже після опівночі.

Наслідки російських атак у Донецькій області 6 листопада 2025 року. Фото: поліція Донеччини

Крім того, 7 листопада близько 00:20 війська РФ вдарили безпілотниками по приватному сектору в Краматорській громаді. Попередньо обійшлося без постраждалих.

Росіяни вдвічі менше атакували позиції українських військових на Донеччині

За даними Генштабу, протягом 6 листопада війська країни-агресорки провели щонайменше 107 атак на території регіону. Попередньої доби, 5 листопада, вони намагалися наступати там мінімум 216 разів. Загалом ситуація на різних відтинках фронту в Донецькій області наступна:

на Лиманському напрямку окупанти дев’ять разів намагалися вклинитися в українську оборону поблизу Новоєгорівки, Борівської Андріївки (Харківщина), Греківки (Луганщина), Зарічного, Новоселівки, а також у бік сіл Дружелюбівка (Харківщина) та Коровій Яр;

на Слов’янському напрямку захисники відбили 14 атак росіян поблизу Ямполя, Дронівки, Сіверська, Серебрянки, Виїмки та Федорівки;

на Краматорському напрямку Сили оборони зафіксували два боєзіткнення в районах Новомаркового та Віролюбівки;

на Костянтинівському напрямку війська країни-агресорки провели 14 атак у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру й у напрямку Софіївки;

на Покровському напрямку українські військові зупинили 58 штурмів окупантів у районах Красного Лиману, Федорівки, Шахового, Мирнограду, Никонорівки, Родинського, Дорожнього, Новопавлівки, Новоекономічного, Лисівки, Котлиного, Удачного, Молодецького, Філії (Дніпропетровщина) та самого Покровська;

на Олександрівському напрямку росіяни провели 10 атак у районах Солодкого, Привільного, Павлівки й Першотравневого, а також Січневого, Вороного, Соснівки та Вербового на Дніпропетровщині.

Нагадаємо, через російські атаки близько 2 тисяч жителів Олексієво-Дружківського старостинського округу залишилися без світла й води. Провести відновлювальні роботи наразі неможливо.