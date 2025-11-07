Підтримайте Вільне Радіо
Протягом 6 листопада 2025 року війська РФ завдали понад 2300 ударів по території регіону. Під вогнем в області опинилися щонайменше шість населених пунктів, у двох із них поранень дістали цивільні люди. Детальніше про ситуацію на Донеччині читайте у зведенні.
За інформацією поліції Донеччини, минулої доби окупанти скерували вогонь по містах Костянтинівка, Дружківка, Слов’янськ, Краматорськ, селищу Малотаранівка й селу Золотий Колодязь.
У Костянтинівці FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. Через удар поранення дістав місцевий житель.
Малотаранівку Краматорської громади росіяни теж атакували з FPV-дрона. Він влучив у маршрутний автобус і поранив двох людей.
Також війська країни-агресорки скерували БПЛА “Молнія-2” по самому Краматорську. В епіцентрі атаки опинилися три приватні будинки.
Ще одна приватна оселя постраждала в Слов’янську через три безпілотники типів “Гранат-4” і “Герань-2” (більш відомого як Shahed). У Дружківці FPV-дрон пошкодив сміттєвоз.
Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін додає, що в Добропіллі під вогнем опинився приватний будинок, у Лимані — адмінбудівля, у Лозовому Лиманської громади — дві крамниці, а в Сіверську — сім будинків. Імовірно, ці населені пункти потрапили під обстріли вже після опівночі.
Крім того, 7 листопада близько 00:20 війська РФ вдарили безпілотниками по приватному сектору в Краматорській громаді. Попередньо обійшлося без постраждалих.
За даними Генштабу, протягом 6 листопада війська країни-агресорки провели щонайменше 107 атак на території регіону. Попередньої доби, 5 листопада, вони намагалися наступати там мінімум 216 разів. Загалом ситуація на різних відтинках фронту в Донецькій області наступна:
Нагадаємо, через російські атаки близько 2 тисяч жителів Олексієво-Дружківського старостинського округу залишилися без світла й води. Провести відновлювальні роботи наразі неможливо.