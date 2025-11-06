Росіяни вдарили дроном по цивільній автівці у Костянтинівці: є поранений

Підтримайте Вільне Радіо
Російські війська атакували цивільну автівку в Костянтинівці. Поранень дістав місцевий житель.
Про це повідомив голова Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.
За його даними, 6 листопада війська країни-агресорки вчергове атакували FPV-дроном цивільну автівку в прифронтовій Костянтинівці.
Внаслідок удару поранень дістав чоловік. Йому надали медичну допомогу.
“Подібні атаки прифронтових міст Донеччини продовжують свідчити про цілеспрямовані дії противника проти цивільної інфраструктури та мирного населення”, — написав посадовець.
Влада вкотре закликає місцевих виїхати до більш безпечних регіонів України. З питань евакуації потрібно звертатися за цими номерами:
Нагадаємо, станом на кінець жовтня 2025 року в Костянтинівці залишилось близько 5200 людей. Ще 74 мешканці проживають у селах прифронтової громади. Поранені їдуть по допомогу до сусідніх міст, а опалювальний сезон тут досі не розпочався.
Також попри щоденні російські атаки у Костянтинівці продовжують працювати комунальні служби. Вони допомагають розчищати шляхи для гуманітарної місії та евакуації цивільного населення.