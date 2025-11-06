Підтримати
Росіяни вдарили дроном по цивільній автівці у Костянтинівці: є поранений

Богдан Комаровський
Російські війська атакували цивільну автівку в Костянтинівці. Поранень дістав місцевий житель. 

Про це повідомив голова Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

За його даними, 6 листопада війська країни-агресорки вчергове атакували FPV-дроном цивільну автівку в прифронтовій Костянтинівці.

Внаслідок удару поранень дістав чоловік. Йому надали медичну допомогу.

“Подібні атаки прифронтових міст Донеччини продовжують свідчити про цілеспрямовані дії противника проти цивільної інфраструктури та мирного населення”, — написав посадовець.

Влада вкотре закликає місцевих виїхати до більш безпечних регіонів України. З питань евакуації потрібно звертатися за цими номерами:

    • +38 (050) 56-78-887;
    • +38 (093) 42-01-883.

Нагадаємо, станом на кінець жовтня 2025 року в Костянтинівці залишилось близько 5200 людей. Ще 74 мешканці проживають у селах прифронтової громади. Поранені їдуть по допомогу до сусідніх міст, а опалювальний сезон тут досі не розпочався.

Також попри щоденні російські атаки у Костянтинівці продовжують працювати комунальні служби. Вони допомагають розчищати шляхи для гуманітарної місії та евакуації цивільного населення.

