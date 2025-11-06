Росіяни вдарили дроном по цивільній автівці у Костянтинівці: є поранений

Поранений внаслідок російської атаки у Костянтинівці чоловік, 6 листопада 2025 року. Фото: Сергій Горбунов

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Російські війська атакували цивільну автівку в Костянтинівці. Поранень дістав місцевий житель.

Про це повідомив голова Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

За його даними, 6 листопада війська країни-агресорки вчергове атакували FPV-дроном цивільну автівку в прифронтовій Костянтинівці.

Внаслідок удару поранень дістав чоловік. Йому надали медичну допомогу.

“Подібні атаки прифронтових міст Донеччини продовжують свідчити про цілеспрямовані дії противника проти цивільної інфраструктури та мирного населення”, — написав посадовець.

Влада вкотре закликає місцевих виїхати до більш безпечних регіонів України. З питань евакуації потрібно звертатися за цими номерами:

+38 (050) 56-78-887; +38 (093) 42-01-883.



Нагадаємо, станом на кінець жовтня 2025 року в Костянтинівці залишилось близько 5200 людей. Ще 74 мешканці проживають у селах прифронтової громади. Поранені їдуть по допомогу до сусідніх міст, а опалювальний сезон тут досі не розпочався.