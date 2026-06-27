Двоє оборонців Маріуполя 26 червня повернулися додому з російського полону: що про них відомо

Двоє оборонців Маріуполя 26 червня повернулися додому з російського полону. Колаж: Вільне Радіо

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Під час обміну полоненими між Україною та Росією, який пройшов 26 червня, додому повернулися двоє оборонців Маріуполя. Один з них — Олександр Коваль з Великоновосілківської громади, який служив у морській охороні. Другий — Максим Рибальченко з Дружківки, який працював у ДТЕК, а потім став на захист держави у лавах ЗСУ.

Одного з повернутих захисників звати Максим Рибальченко. Як повідомляє пресслужба ДТЕК, спочатку чоловік працював термістом ковальсько-термічного цеху Дружківського машинобудівного заводу, а у вересні 2020 року перейшов працювати у ДТЕК.

“За рік, передчуваючи вторгнення, Максим став на захист України. 4 червня 2022 року він потрапив у російський полон на Азовсталі”, — пишуть в пресслужбі ДТЕК.

Максим Рибальченко, який боронив Маріуполь, потрапив у полон російської армії та якого звільнили з полону 26 червня 2026 року. Фото: ДТЕК

Про другого звільненого захисника Маріуполя розповіли у пресслужбі Великоновосілківської селищної військової адміністрації.

Чоловіка звати Олександр Коваль, і він родом з Великоновосілківської громади.

Він боронив державу у лавах 23 загону морської охорони у Маріуполі.

“У російський полон він потрапив 18 травня 2022 року та провів у неволі понад чотири роки”, — додають у пресслужбі військової адміністрації.

Олександр Коваль з Великоновосілківської громади, який боронив Маріуполь, потрапив у полон російської армії та якого звільнили з полону 26 червня 2026 року. Фото: Великоновосілківська МВА

Нагадаємо, 26 червня 2026 року Україна та Росія провели 76-й обмін військовополоненими. На підконтрольну територію вдалося повернути 160 українських оборонців, які перебували в російській неволі від 2022 року.