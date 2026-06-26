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Україна та Росія провели обмін полоненими у форматі “160 на 160”: що відомо

В'ячеслав Попович
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У п’ятницю, 26 червня, Україна та Росія провели 76-й обмін військовополоненими: на підконтрольну територію вдалося повернути 160 українських оборонців, які перебували в російській неволі від 2022 року.

Про це повідомили Президент України Володимир Зеленський, а також пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

“Серед звільнених сьогодні – військовослужбовці Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, нацгвардійці та прикордонники. Вони захищали Україну в Маріуполі та на “Азовсталі”, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках”, — заявив президент Зеленський.

Звільнені з російського полону українські військові після 76-го обміну полоненими 26 червня
Обмін полоненими 26 червня. Фото: Володимир Зеленський
Українські оборонці повернулися з російської неволі під час нового обміну військовополоненими
Обмін полоненими 26 червня. Фото: Володимир Зеленський
Україна повернула з полону 160 військових, які перебували в російській неволі від 2022 року
Обмін полоненими 26 червня. Фото: Володимир Зеленський
Звільнені військовополонені ЗСУ, Нацгвардії, Держспецтрансслужби та прикордонники після обміну з Росією
Обмін полоненими 26 червня. Фото: Володимир Зеленський

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що 115 із повернутих боронили Маріуполь, 58 — мають офіцерські звання. Наймолодшому звільненому — 26 років, найстаршому — 66. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зауважив, що серед повернутих є бійці “Азову”, зокрема офіцерського складу.

Надалі усі 160 військових пройдуть медичний огляд, отримають лікування, грошові виплати та документи, після чого вирушать на реабілітацію.

Посередниками в організації обміну виступили США та Об’єднані Арабські Емірати. Загалом із початку роботи Координаційного штабу з полону повернулися 9 606 військових і цивільних, уточнили у відомстві.

Українські військові після повернення з російського полону 26 червня 2026 року
Обмін полоненими 26 червня. Фото: Володимир Зеленський
Україна повернула 160 оборонців у межах обміну військовополоненими за посередництва США та ОАЕ
Обмін полоненими 26 червня. Фото: Володимир Зеленський
Українські військовополонені після звільнення з російської неволі та повернення на підконтрольну територію
Обмін полоненими 26 червня. Фото: Володимир Зеленський
Звільнені з полону українські військові, серед яких оборонці Маріуполя та бійці “Азову”
Обмін полоненими 26 червня. Фото: Володимир Зеленський
Повернення українських захисників із російського полону в межах нового обміну 160 на 160
Обмін полоненими 26 червня. Фото: Володимир Зеленський
Оборонці Маріуполя та “Азовсталі” серед звільнених під час 76-го обміну військовополоненими
Обмін полоненими 26 червня. Фото: Володимир Зеленський

BBC із посиланням на російське Міноборони повідомляє, що українська сторона також віддала Росії 160 військовополонених.

Нагадаємо, попередній обмін полоненими Україна та Росія провели 5 червня, тоді на підконтрольну територію вдалося повернути 185 військових, а також одного цивільного заручника загарбників. Журналісти Вільного Радіо розповідали в окремому матеріалі, що відомо про повернутих.

 

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