Де лінія фронту в Донецькій області на 4 жовтня 2026 року: зведення ОВА, ЗСУ та поліції

Наслідки російських атак у Донецькій області за 3 жовтня 2026 року. Фото: ГУНП Донеччини

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Упродовж минулої доби війська країни-агресорки били по житлових кварталах та лінії фронту підконтрольної частини Донецької області понад 1,3 тисячі разів. Через ці атаки у Словʼянську зазнали поранень двоє людей, в інших населених пунктах — руйнування. Розповідаємо більше, що відомо про ситуацію в регіоні та на його фронтах за 3 жовтня 2026-го.

Які міста та села атакувала Росія на Донеччині 3 жовтня

Під вогнем окупантів були шість населених пунктів, пишуть у поліції Донецької області. Так, росіяни били по Краматорську, Словʼянську, Біленькому, Веселій Горі, Завидо-Кудашевому та Очеретиному.

Загалом війська країни-агресорки завдали по житлових кварталах та лінії фронту 1 355 ударів. Внаслідок цих обстрілів зазнали руйнувань 16 цивільних обʼєктів, з яких вісім — житлові будинки.

У Слов’янську внаслідок російських ударів поранень зазнали двоє людей. Загарбники пошкодили приватний будинок, магазин та СТО.

Краматорськ росіяни атакували безпілотниками: руйнувань зазнали два приватних та ще стільки ж багатоквартирних будинків, супермаркет, заклад освіти й автомобіль.

На Очеретине окупанти спрямували п’ять БпЛА “Молнія-2” — пошкоджень зазнав об’єкт інфраструктури.

Під час обстрілів у Біленькому руйнувань дістали два приватних будинки, а в селі Весела Гора — приватна оселя і нежитлове приміщення.

Як звітують в Донецькій ОВА, за минулу добу з лінії фронту вдалося евакуювати ще 511 людей, зокрема 38 дітей.

Ситуація на фронтах Донецької області

Українські військові зупинили спроби окупантів просунутися на Лиманському напрямку, пишуть у Генштабі ЗСУ. Там захисники відбили девʼять атак у районах Новоселівки, Карпівки, Нового Миру, Лимана та Діброви.

На Слов’янському напрямку загарбники здійснили сім атак у районах Миколаївки, Озерного, Кривої Луки та Ямполя.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили дві атаки росіян в районах Юрківки та Федорівки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони зафіксували 16 атак в районах Райського, Костянтинівки, Новоселівки, Кіндратівки та Іванопілля.

На Покровському напрямку захисники зупинили 31 атаку — в районах Сергіївки, Молодецького та у бік Вільного, Кучерового Яру, Нового Шахового, Ганнівки, Добропілля, Нового Донбасу, Чернігівки, Світлого, Білицького і Новогришиного.

Нагадаємо, російські армійці на Костянтинівському напрямку намагаються просочуватися в тил українських захисників тактикою інфільтрації — по 1–2 людини. Вони розвідують територію та намагаються виявити позиції бійців ЗСУ. Але така тактика завдає значних втрат росіянам.