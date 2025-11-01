Білозерське — внаслідок влучання безпілотників «Герань-2» у Білозерському пошкоджено адмінбудівлю.
Ганнівка— пошкоджено приватний будинок.
Гришине;
Золотий Колодязь.
Яка ситуація на фронті в Донецькій області
Про ситуацію на фронті повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
На Лиманському напрямку росіяни атакували 10 разів, намагаючись вклинитися в оборону українських військ поблизу Торського, Карпівки, Дерилового та у бік населених пунктів Коровій Яр, Лиман.
На Слов’янському напрямку українські військові зупинили 11 атак окупантів у районах Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Переїзного, Сіверська та Виїмки.
На Краматорському напрямку Сили оборони відбили одну атаку окупантів в районі Часового Яру.
На Костянтинівському напрямку російські війська здійснили 13 атак у районах Щербинівки, Плещіївки, Торецька та в напрямку Софіївки.
На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 48 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Звірове, Новоукраїнка та в бік Гришиного.
На Олександрівському напрямку росіяни протягом минулого дня здійснили 18 атак у районах населених пунктів Вербове, Павлівка, Вишневе, Зелений Гай, Соснівка, Вороне, Степове, Красногірське та в напрямку населених пунктів Орестопіль, Рибне, Олексіївка.
Нагадаємо, 30 жовтня росіяни вбили на Донеччині вісьмох місцевих, ще 19 поранили.