Росіяни штурмують Покровський напрямок та гатять по житлових будинках. 31 жовтня внаслідок російських обстрілів на Донеччини дістали поранення двоє цивільних

За інформацією поліції Донеччини, 31 жовтня внаслідок російських обстрілів на Донеччини дістали поранення дві людини, руйнувань зазнали 3 цивільних об’єкти, з них 2 житлових будинки.

Під вогнем росіян перебували:

Краматорськ росіяни атакували FPV-дроном – поранили двох цивільних.

Дружківка — окупанти поцілили FPV-дроном, пошкодили приватну оселю.

Слов’янськ — ударом БпЛА “Герань-2” пошкоджено приватний будинок.

Білозерське — внаслідок влучання безпілотників «Герань-2» у Білозерському пошкоджено адмінбудівлю.

Ганнівка— пошкоджено приватний будинок.

Гришине;

Золотий Колодязь.

Яка ситуація на фронті в Донецькій області

Про ситуацію на фронті повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 10 разів, намагаючись вклинитися в оборону українських військ поблизу Торського, Карпівки, Дерилового та у бік населених пунктів Коровій Яр, Лиман.

На Слов’янському напрямку українські військові зупинили 11 атак окупантів у районах Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Переїзного, Сіверська та Виїмки.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили одну атаку окупантів в районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку російські війська здійснили 13 атак у районах Щербинівки, Плещіївки, Торецька та в напрямку Софіївки.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 48 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Звірове, Новоукраїнка та в бік Гришиного.

На Олександрівському напрямку росіяни протягом минулого дня здійснили 18 атак у районах населених пунктів Вербове, Павлівка, Вишневе, Зелений Гай, Соснівка, Вороне, Степове, Красногірське та в напрямку населених пунктів Орестопіль, Рибне, Олексіївка.

Нагадаємо, 30 жовтня росіяни вбили на Донеччині вісьмох місцевих, ще 19 поранили.