Двоє цивільних дістали поранень у Билбасівці Слов’янської громади внаслідок обстрілів 28 листопада

Двоє цивільних дістали поранень у Слов’янську внаслідок обстрілів 28 листопада 2025 року. Фото з наслідками ударів по Билбасівці: Вадим Лях

За 28 листопада 2025 року російська армія тричі вдарила по Слов’янській громаді: один раз безпілотниками “Герань-2” (відомими як “Шахед”) і двічі керованими авіабомбами. Поранення дістали двоє місцевих. У Билбасівці вибухи пошкодили понад два десятки приватних будинків.

Про наслідки обстрілів повідомляє очільник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

“Учора ворог тричі завдав ударів по нашій громаді. Спершу вдарив по Билбасівці безпілотником “Герань-2”, пошкодив багато приватних будинків, і двоє людей дістали поранення. Потім двічі завдавав авіаударів ФАБами по Слов’янську”, — говорить Вадим Лях.

Унаслідок ударів по місту пошкодили приватні будинки, адміністративні споруди та автівки. Кількість зруйнованих або пошкоджених об’єктів очільник ВА не уточнює.

Нагадаємо, вдень 25 листопада 2025 року війська країни-агресорки також обстріляли Слов’янськ. Внаслідок атак по місту дістали поранень троє людей. Фіксували також руйнування цивільної інфраструктури, зокрема шкіл та пожежно-рятувальної частини.